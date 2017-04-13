Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Üniversiteleri" Toplantısı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, enstitülerin geleceğin bilim adamlarını yetiştirdiğini, bu nedenle bilimsel çalışmalarda önemli rol oynadığını belirtti.



Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki "Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Üniversiteleri" toplantısında konuşan Kazancıoğlu, sağlık bilimleri enstitülerinin; bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği, geleceğin bilim insanlarının ve akademisyenlerinin yetiştirildiği, bu sayede ülkelerin uluslararası alanda tanınırlığının artırılmasına büyük katkısı olan bilim yuvaları olarak tanımlandığını anlattı.



Kazancıoğlu, "Enstitüler geleceğin bilim adamlarını yetiştiriyor. Bu yüzden bilimsel çalışmalarda önemli rol oynuyorlar." ifadesini kullandı.



Yaşamı boyunca fakir fukaraya yardım etmek için hayır eserleri yaptıran Bezmialem Valide Sultan'ın, 174 yıl önce Bezmialem Vakıf Gureba-i Müslimin Hastanesi'ni hayata geçirdiğini, sadece hayır eserleri yaptırmakla kalmadığını, aynı zamanda ilme büyük önem verdiğini ifade eden Kazancıoğlu, şöyle devam etti:



"Bezmialem Vakıf Gureba-i Müslimin Hastanesi'nde modern tıbbın temellerinin atılması işte bu anlayış ve öngörünün eseridir. Bezmialem'in bu büyük misyonunun bugünkü takipçileri, 2010 yılında geleceğin sağlık neferleri ve bilim adamlarını yetiştirmek için Bezmialem Vakıf Gureba-i Müslimin Hastanesi'ni Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne dönüştürerek önemli bir adım atmıştır. 2010 yılından bugüne kadar Bezmialem Vakıf Üniversitesi 4 fakültesi, 4 enstitüsü, 1 meslek yüksekokulu, 2 hastanesi ile 174 yıllık geçmişten aldığı köklü geleneğiyle bilim insanları ve hekimler yetiştirerek her geçen gün hızla büyümeye devam ediyor."



Kazancıoğlu, sağlık bilimleri enstitülerinin önemine işaret ederek, "Türkiye'deki üniversitelerin sağlık bilimleri enstitüleri, yüksek lisans ve doktora programları ile Türkiye'nin lisansüstü eğitim ve öğretim olanaklarının artmasına, öğretim elemanı ihtiyacının karşılanmasına ve ulusal, uluslararası bilimsel projelerle ülkemizin tanınırlığının artırılmasına büyük katkı sağlamaktadır." diye konuştu.



Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak, sağlık bilimler enstitüsü, adli tıp enstitüsü, gastroenteroloji enstitüsü, yaşam bilimleri ve biyoteknoloji enstitüsü ile bilimsel çalışmalara ağırlık verdiklerini ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için çalıştıklarını anlatan Kazancıoğlu, söz konusu enstitülerin, bünyesinde açılan programlar kapsamında üniversitede üretilen bilimsel araştırmalarda önemli rol oynadığını vurguladı.



"Vakıf medeniyetinin varisleriyiz"



Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Bizler vakıf medeniyetinin varisleriyiz ve bunu gelecek nesillere taşımakla bir yerde mükellefiz. Bu yüzden Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak enstitülerimiz bünyesindeki ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak isteyen öğrencilerimize her türlü desteği vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kazancıoğlu, ulusal ve uluslararası alanda üniversitelerle iş birliği yaparak ve öğrenci değişim programlarına katılarak eğitimin kalitesini artırmayı ve öğrencilerine farklı olanaklar sunarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Semra Özçelik de sürekli eğitim, uygulama ve araştırma merkezleri bulunduğunu ifade ederek, üniversitenin 1992'de kurulduğunu, 526 akademik personeli bulunduğunu, toplam personel sayısının da 3 bine yakın olduğunu bildirdi.