Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, Türkiye Üniversitelerarası Wushu Şampiyonası'nda büyük başarı sağladı.



BEÜ'nün wushu takımı 10-14 Nisan'da Antalya'daki Türkiye Üniversitelerarası Wushu Şampiyonası'nda bir altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.



Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Ali Tekin ve öğretim görevlisi Gülcan Tekin şampiyonaya hazırlanan takımda, 48 kiloda Ümit Radar'ın Türkiye birincisi, 60 kiloda Çiğdem Kırvaç ve 70 kiloda Nur Zilan Tamir'in Türkiye ikincisi, 52 kiloda Mehmet Aktaş ve 56 kiloda Kader Özel'in ise Türkiye üçüncüsü olduğunu kaydetti.



BESYO Müdürü Doç. Dr. Ali Tekin, kick boksta elde ettikleri başarıları, wushu ile devam ettirdiklerini belirtti.



Gelecek yıl daha büyük başarılar hedeflediklerini bildiren Tekin, "Elde ettiğimiz başarılar bizi daha da motive ediyor. Önümüzde futbol ve voleybol turnuvaları var. Bu branşlarda da iddialı olacağımıza yürekten inanıyorum. Öğrenci kardeşlerimi gönülden tebrik ederim." ifadelerini kullandı.