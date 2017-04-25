Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası Sivas'ta Düzenlenecek

Türkiye Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'na Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ev sahipliği yapacak.



Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılan şampiyona hakkında bilgi veren CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız göreve geldikleri günden beri üniversiteyi Türkiye'ye tanıtmaya çalıştıklarını belirterek,"Üniversitemizin adını birçok alanda duyurmaya uğraşıyoruz sporda bu alanlardan birisi. Bu sene, spora önem verdik, güzel şeyler yaptık ve sonuçlarını almaya başladık. Türkiye'de ve dünyada tanınan sporcumuz Taha Akgül Bey'in adını verdiğimiz bu tesis önemli bir tesistir. Şuan biz yeni bir çalışmaya başlıyoruz ve bu çalışmada da üniversiteler arası güreş şampiyonası 26'sından itibaren başlıyor, 30'una kadar devam edecek.Böylece üniversitemizi ulusal çapta bir organizasyona ev sahipliği yapmış olduğunu görüyoruz"dedi.



Yıldız şampiyonanın açılışına ünlü güreşçilerin de geleceğini belirterek, "Şuan 90 civarında üniversite katılacak açılışa Taha Akgül Bey geliyor, Ahmet Ayık Bey geliyor, Hamza Yerlikaya Bey'i davet ettik onun da gelmesini bekliyoruz" diye konuştu. - SİVAS