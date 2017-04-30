Türkiye Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası Sona Erdi
Cumhuriyet Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası yapılan final müsabakaları ile sona erdi.
Cumhuriyet Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası yapılan final müsabakaları ile sona erdi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda 26-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası bugün yapılan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Müsabakalara 90 üniversiteden sporcular katıldı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen kupa töreni ile derece alan sporculara ödülleri verildi. Kupa töreninde konuşan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, iyi bir ev sahipliği yaptıklarını düşündüğünü belirterek, "Beş gün önce başlayan bu şampiyonanın sonuna geldik. Cumhuriyet Üniversitesi olarak iyi bir ev sahipliği yaptığımızı düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da güreşte olduğu gibi diğer spor dallarında da güzel faaliyetler yapılacak. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, bütün sporcuları kutluyorum" şeklinde konuştu.
Altı kategoride müsabakaların yapıldığı şampiyonada 57 kilogramda birinciliği Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Ali Gürsoy, 61 kilogramda birinciliği Bartın Üniversitesi'nden Sedat Özdemir, 65 kilogramda birinciliği Bartın Üniversitesi'nden Veli Yantır, 70 kilogramda birinciliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Enes Uslu, 74 kilogramda birinciliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden M. Lütfü Küçükyıldırım, 86 kilogramda birinciliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Fatih Erdin, 97 kilogramda birinciliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Mustafa Sessiz, 125 kilogramda birinciliği Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Ali Bönceoğlu elde etti.
Toplamda birinciliği 69 madalya ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ikinciliği 60 madalya ile Bartın Üniversitesi, üçüncülüğü 55 madalya ile Trakya Üniversitesi ve 48 madalya ile Atatürk Üniversitesi kazandı. - SİVAS