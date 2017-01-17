HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
Türkiye Un İhracatında Dünya Birincisi
BİST
81.826 %0,14
DOLAR
3,7823 %-0,79
EURO
4,0387 %-0,10
PARİTE
1,0676 %0,72
ALTIN
147,65 %0,20
FAİZ
11,37 %1,43
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Üye Girişi
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları
Suçunu İtiraf Etti"
Tedbirler Sürecek"
Türkiye Un İhracatında Dünya Birincisi
17 Ocak 2017 Salı 12:02
Türkiye geçen yıl 3,5 milyon ton un ihraç ederek dünyada en çok un ihraç eden ülke oldu.
Türkiye geçen yıl 3,5 milyon ton un ihraç ederek dünyada en çok un ihraç eden ülke oldu.
Kaynak:
Dunya.com
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Ekonomi
»
Haber
[9170074] Dunya.com
8
90
4
Ve efsane profesör tartışmaya son noktayı koydu!
Altın önce yükseldi, sonra düştü
Ünlü restoranın hamburgerlerinde et kullanmadığı ortaya çıktı
Ünlü tatil bölgesine 5 ay uçak kalkmayacak!
Google'a Türk rakip "Geliyoo"
İngiliz otomobil devi milyonlarca sterlin ödeyecek
Reina saldırganının kaldığı evden çıkanlar şoke etti