Türkiye-Ukrayna Feribot Seferleri Başladı

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki liman şehri Odessa ile İstanbul arasında feribotla yolcu taşımacılığı başladı.



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Sibiga, twitter sayfasından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Odessa Limanı ile İstanbul'un Haydarpaşa Limanı arasında direkt yolcu seferlerinin başladığını bildirdi.



Ukrayna Feribot İşletmeleri'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Odessa ile Haydarpaşa arasında haftada iki kez, salı ve cuma günleri feribot seferleri düzenlenecek. İki liman arasındaki yolculuk süresinin 27 saat olacağı belirtiliyor. - Kiev