Türkiye-Ukrayna Ekonomik İlişkileri

Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği Başkanı Burak Pehlivan, son üç yılda Türk iş adamlarının Ukrayna'ya yaptığı yatırımın miktarının 300 milyon dolardan fazla olduğunu belirterek, "Serbest ticaret anlaşması ile bunun artacağına inanıyoruz." dedi.



Lviv Bölge Valiliğince, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneğinin (TUİD) desteğiyle Türkiye-Ukrayna İş Forumu düzenlendi.



Ukrayna Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv'in de katıldığı forumda Türk ve Ukraynalı iş adamları, karşılıklı yatırımlar ve ticaret konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.



TUİD Başkanı Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bugünkü yönetim anlayışının eskisinden farklı olduğunu söyledi.



Ukrayna'da yapısal reformların etkisinin son üç yılda ülkenin bağımsızlık tarihindeki reformların etkisinden daha fazla olduğuna dikkati çeken Pehlivan, "Bu, 'Elbette her şey güllük gülistanlık.' demek değildir. Ukrayna'da daha yapılması gereken çok şey var ve gidişat iyiye doğru. Son üç yılda Türklerin yatırım miktarı 300 milyon dolardan fazla. Serbest ticaret anlaşması ile bunun artacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.



DEİK Türk-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin de son zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerde ivme yaşandığını anlattı.



Karşılıklı yatırımlarla ilgili sadece devlet heyetlerinin değil, iş adamlarının da ziyaretlerinin çoğaldığına dikkati çeken Çetin, bir yıl sonra bu ziyaretlerin sonuçlarının somut olarak görüleceğini belirtti.



Çetin, Ukrayna'daki tüm olumsuzluklara rağmen reformların gerçekleştirildiğini ve hayata geçirilmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Ukrayna, Türk yatırımcısı için güvenilir bir pazar ve ülkedir. Ukrayna'ya yönelik artık Türk yatırımcısında bir güven oluştu." dedi.



Onur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz de Ukrayna'nın yatırımda güvenli bir ülke haline geldiğini söyledi.



Çetinceviz, "Ukrayna, Türk iş dünyası ile yakın ilişki geliştirme arzusunda çünkü hem tarihi hem de coğrafi birlikteliğimizden dolayı Türkiye ile birlikte adım atmayı içtenlikle istiyorlar. Karşılıklı adımlarla Ukrayna'nın yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Wood Industries Yönetim Kurulu üyesi Selim Tever de özellikle Ukrayna'nın batısında yabancı yatırımcılara ilgi gösterildiğini ve destek verildiğini anlattı.



Ülkedeki olumlu atmosferin yatırımcıların ilgisini çektiğini kaydeden Tever, karşılıklı ticaretin kolaylaşması ve yatırımların artması için Türkiye ve Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması gerektiğini dile getirdi.



Metal Yapı firmasının temsilcisi Kadir Kürbüz de eskiye göre Ukrayna'da iş dünyası için ılıman iklimin söz konusu olduğunu belirterek, ülkeye yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu vurguladı.