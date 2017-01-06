Türkiye Turizminde Büyük Kayıp





Ardı ardına yaşanan terör saldırılarıyla sarsılan Türkiye'de en büyük yarayı turizm sektörü alıyor.



Rusya ile yaşanan uçak krizi, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve devamında terör örgütü PKK ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan Türkiye'de gelen turist sayısında dramatik bir düşüş gözlemleniyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler, Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısında üst üste 16'ncı ayda da düşüş olduğunu gösterdi. Aynı zamanda Bakanlık aynı zamanda Ocak-Kasım ayı dönemini kapsayan verilere göre Türkiye'ye giren yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,85'lik bir düşüş yaşandı.



Türkiye'yi 2015 yılının ilk 11 ayında 34.7 milyon yabancı turist ziyaret ederken, Bu rakam 2016'ya geldiğimizde ise 24 milyon yabancı turiste kadar geriledi.



Türkiye ekonomisi açısından kilit öneme sahip turizm gelirlerinin GSMH İçindeki Payı 2015 yılı için yüzde 6,2 olarak açıklanırken, turizm aynı zamanda ülkenin en önemli döviz girdilerinden biri.



VIP Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Pirinçcioğlu, yaşanan durumla ilgili "Bu ekonomiye zarar vermenin en kolay yolu çünkü bu daha öncekilerden farklı bir savaş. Bu şehirlerin dahil olduğu bir savaş, o yüzden ilk önce turizm etkileniyor." şeklinde yorumda bulunuyor.



Türkiye'yi 2015 yılının ilk 11 ayında 34.7 milyon yabancı turist ziyaret ederken, Bu rakam 2016'ya geldiğimizde ise 24 milyon yabancı turiste kadar geriledi.



İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün açıkladığı son verilere göre İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016'da yüzde 25,9 düşerek 16 yılın en düşük rakamını gördü.



Sultanahmet'i gezen Ukraynalı Natalia Dubaltseva isimli bir turist ise durumun Türkiye'ye has bir durum olmadığına dikkat çekerek, "Yinede seyahatimiz için buraya geldik. Dünyada büyük bir kırılma var. Bu bir gerçek! İnsanlar bizim kentimiz Dnipro için de aynı şeyleri söylüyor. Cepheye çok yakınız fakat orada durum sakin. Hayat bu işte. Ne olursa olsun seyahate çıkmaya karar verdik." dedi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'ye 2015 yılında gelen yabancı turistlerin yaptığı harcama kişi başına 715 dolar oldu.



Türkiye'nin bu yılın ilk 11 ayı göz önüne alındığında yabancı turistlerin ziyaretinden elde edilen gelirde 7.67 milyar Dolar civarında bir kayıp yaşanabileceği tahmin ediliyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: turizminde büyük Terörizm kayıp Türkiye Saldırı Turizm Gepost: 06 januari 2017