Türkiye-Tunus İlişkileri

Tunus'ta gerçekleştirilen mini Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye-Tunus Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin (YDSK) nisan ayında Ankara'da yapılması planlanan ikinci toplantısına güçlü bir şekilde hazırlanmak gerektiği vurgulandı.



Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, mini toplantıda, YDSK toplantısına güçlü bir şekilde hazırlanmanın gerekliliği üzerinde durularak, Tunus'un iki ülke arasındaki ticari bütçenin iyileştirilmesi ve Tunus üretiminin korunması konusundaki önerilerini içeren bir gündem belirlendi.



Açıklamada, hükümet binasında Başbakan Yusuf eş-Şahid'in başkanlık ettiği toplantıya katılan diğer bakanlarla ilgili bilgi verilmedi.



Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, daha önce yaptığı açıklamada, Tunus'ta faaliyet gösteren yaklaşık 75 Türk şirketinin bin 600 kişiye istihdam sağladığını kaydetmişti.



YDSK'nın ilk toplantısı Haziran 2013'te gerçekleştirilmişti.