ABD'de yayımlanan Austin Statesman gazetesinde "Türkiye teröre karşı mücadelede kararlıdır" başlıklı bir makale yazan Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ferhat Alkan, Türkiye'nin müttefiklerinin, DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi terör tehditlerine karşı Ankara'nın yanında "yeterince güçlü duramadığı" vurgusunu yaptı.



Alkan'ın makalesi, bölgenin en önemli gazetelerinden Teksas eyaletinin başkenti Austin merkezli Austin Statesman'da dün yayımlandı.



Makalesinde, Türkiye'nin son dönemde karşılaştığı terör eylemlerine karşı kararlı bir duruş sergilediğine dikkati çeken Alkan, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye saldırmasının üç temel nedeni olduğunu belirtti. Alkan bu nedenleri, Türkiye'nin, "DEAŞ ile Suriye'de savaşan cephe ülkesi olması", "DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun anahtar üyesi olması", "Müslüman nüfusu ve seküler demokrasisiyle terör örgütünün tezlerini çürüten bir kimyasının bulunması" diye sıraladı.



"Türkiye DEAŞ'a karşı en etkili mücadeleyi veriyor"



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı "en etkili mücadeleyi" verdiğini vurgulayan Alkan, operasyon sayesinde bu coğrafyada bir tür "güvenli bölge" oluşturulduğunu ve 225 yerleşim yerinin terör örgütünden kurtarıldığını kaydetti.



Ankara'nın, DEAŞ'a katılmak isteyen yabancı savaşçıların geçişini engellemek üzere çok ciddi güvenlik tedbirleri aldığına da değinen Alkan, 145 ülkeden 52 bin kişinin ülkeye girişinin yasaklandığını hatırlattı.



Başkonsolos Alkan, 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunan FETÖ ile PKK'nın gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşı da Türkiye'nin büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Maalesef Türkiye'nin müttefikleri, bu terör tehditlerine karşı Türkiye'nin yanında yeterince güçlü duramadılar." ifadesini kullandı.



Alkan, yazısının sonunda, ister İstanbul veya Paris isterse Bağdat veya Orlando'da olsun bu "küresel kötülüğe" karşı hep birlikte mücadele edilmesi çağrısında bulundu.