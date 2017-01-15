Türkiye Termalleri ile Diğer Ülke Termalleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

İstanbul Medikal Termal Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Köse,Türkiye termalleri ile diğer ülke termalleri arasındaki farkları Wise TV'ye anlattı.



Köse, "Bugüne kadar Türkiye Kaplıcalar Derneği olarak ve Avrupa Kaplıcalar Birliği üyesi olarak katıldığım yurt dışı kaplıcalarında gördüklerim ve oradaki kongrelerde dinlediklerimle, Türkiye'de İstanbul Termal Medikal'i oluşturmamın en büyük gerçeklerinden bir tanesi yurt dışında gördüğüm nitelikli, klinik kaplıcalardır. Bizim burada isimlendirdiğimiz kaplıca eğitim, araştırma ve uygulama merkezini yurt dışında gördüğümüz nitelikli kaplıcalardan ilham alarak oluşturduk" diyerek Türkiye'de İstanbul'a yakışır Avrupa ile yarışır bir model oluşturduklarını belirtti.