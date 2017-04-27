Türkiye Tenis Turnuvası Ereğli'de Yapılacak

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından, 8-9-10 yaş hafta sonu turnuvasının Ereğli ilçesinde yapılacağı bildirildi.



Karadeniz Ereğli Tenis Akademisi (KETA) Yöneticisi Caner Özçep, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Tenis Federasyonu'ndan gerekli tescil işlemlerinin tamamlanması ile ilçede yaklaşık 60 sporcunun katılacağı turnuvanın düzenlendiğini söyledi.



Ankara, Sakarya ve Düzce'nin de aralarında bulunduğu çeşitli illerden 60 sporcunun 29-30 Nisan tarihlerinde Erdemir stadı üstündeki açık kortlarda yapılacak turnuvada dereceye girebilmek için yarışacağını ifade eden Özçep, "Yaklaşık 3 ay önce kurulan kulübümüzün tescil işlemlerini hallettik, gençlik spor yeterlilik belgelerimizi aldık. Bu işlemlerin tamamlanması ile federasyonumuz 29-30 Nisan tarihleri arasında ilçemizde tenis turnuvası yapılmasına yönelik organizasyon gerçekleştirdi." diye konuştu.



İlçede tenis sporunu daha iyi noktalara götürebilmek adına akademik çalışma sürdürdüklerini belirten Özçep, şunları söyledi:



"Tenis küçükten büyüğe herkesin yapabileceği bir spor. Tenis oynarken aynı zamanda problem çözme, sorunlarla karşılaşabilme, başa çıkabilme anlamında aynı zamanda dikkat ve odaklanmayı geliştiren bir spor. Bu anlamda gelişime katkı sağlayan her yaşta yapılabilecek bir spor. Herkesi tenis sporu ile tanıştırmayı ve bu sporu yaşam biçime haline getirmek amacındayız."