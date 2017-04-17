Türkiye, Tarihi Referandumunda Reytingte FOX TV Birinci Oldu

Türkiye'de parlamenter sistemi sona erdiren 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasına ilişkin birçok televizyon kanalı "özel yayın" hazırladı. Bu programlar arasında FOX TV reytingte birinci oldu.

GECENİN KAZANANI FOX OLDU

FOX TV'de ekrana gelen "Yorumlar" reytingte birinci sıraya otururken, ikinci sırada yine Fox TV'de ekrana gelen "Seçim Analiz" programı, üçüncü sırada ise Fox TV'de yayınlanan seçim programı "Şimdi Ne Olacak" yer aldı. AB grubunda yine "Yorumlar" birinci olurken, ikincilik "Seçim Analiz"in, üçüncülük ise "Şimdi Ne Olacak"ın oldu.

SURVİVOR REFERANDUMA RAĞMEN İZLENDİ

TV8 ekranlarında Survivor'ın böylesine önemli bir gecede yayınlanması "izlenir mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Yoğun geceye rağmen Survivor'da FOX'tan sonra en çok izlenen porgram oldu.

İşte reyting sonuçları:

