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Türkiye-Tanzanya İş Forumu
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Türkiye-Tanzanya İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Tanzanya'nın imkanlarının, Türk iş dünyası için çok daha farklı fırsatlar sunduğunu, altyapı, inşaat, tarım ve turizm sektörlerinde rahatlıkla iş yapabilecekleri birçok alan bulunduğunu bildirdi.

Türkiye-Tanzanya İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Tanzanya'nın imkanlarının, Türk iş dünyası için çok daha farklı fırsatlar sunduğunu, altyapı, inşaat, tarım ve turizm sektörlerinde rahatlıkla iş yapabilecekleri birçok alan bulunduğunu bildirdi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen ve Tanzanya, Mozambik ile Madagaskar'ı kapsayan Afrika ziyareti kapsamında 150'ye yakın Türk iş adamı bölgedeki fırsatları keşfederken, Afrika'daki yatırım ortamı ve potansiyeli de yerinde inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaret kapsamında DEİK'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nun kapanış oturumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Dr. John Magufuli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tanzanya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Charles John Mwijage, DEİK Başkanı Vardan ve Tanzanya Özel Sektör Kurumu Başkanı Dr. Reginald Mengi'nin katılımıyla Tanzanya'nın Darüsselam kentinde gerçekleştirildi.

Forumda konuşan Ömer Cihad Vardan, Türkiye'de hangi sektörde, hangi alanda güvenilir firma aranıyorsa doğru adresin DEİK olduğunu belirterek, "Biz, sizlerin ticaret, yatırım ve inşaat gibi hemen her alandaki talebinizi kurumlarımız arasında dağıtıp sizin için en uygun ve güvenilir firmaları buluruz." ifadesini kullandı.

DEİK ile çalışmanın, sadece Türkiye ile çalışmak anlamına gelmediğini kaydeden Vardan, Tanzanya ile Türkiye arasındaki mevcut karşılıklı ticaretin potansiyeli yansıtmadığını, 2005'te iki ülke arasında 12 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 10 yılda artarak önceki yıl 151 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

"Tanzanya ile ilişkilerimizi güçlendirmek ve derinleştirmek istiyoruz"

DEİK Başkanı Vardan, "Ancak potansiyele bakıldığında bunu yeterli görmüyoruz. Tanzanya'nın imkanlarının, biz Türk iş dünyası için çok daha farklı fırsatlar sunduğunu biliyoruz. Altyapı, inşaat, tarım ve turizm sektörlerinde rahatlıkla iş yapabileceğimiz birçok alan var. İşte bu noktadan hareketle bizler, Türk özel sektörü olarak Tanzanya ile ilişkilerimizi güçlendirmek ve derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vardan, forum kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmelerine 800'ün üzerinde Türk ve Tanzanyalı iş insanının katıldığını, görüşmelerin yoğun ve çok verimli geçtiğini belirtti.

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