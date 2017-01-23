DARÜSSELAM / Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli, ülkesinin birçok sektörde yatırım potansiyeli barındırdığını ve iş yapmak için en iyi ülkelerden biri olduğunu belirterek, Türk yatırımcılara iş birliği çağrısı yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli, Tanzanya Merkez Bankası'nda düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılarak, Türk iş dünyasının temsilcilerine hitap etti.



Magufuli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Erdoğan'a ve ziyarete eşlik eden iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2011 yılında yaklaşık 60 milyon dolar olduğunu hatırlatan Magufuli, bu rakamın 2016'da 190 milyon dolara ulaştığını kaydetti.



Devlet Başkanı Magufuli, Tanzanya'daki Türk yatırımları sayesinde birçok Tanzanyalı'nın iş imkanına sahip olduğunu da vurguladı.



Tanzanya'nın komşu ülkeleri de içine katacak bir iş potansiyeli olduğuna dikkati çeken Tanzanya Cumhurbaşkanı Magufuli, ülkesinin iş yapmak için en iyi ülkelerden biri olduğunu bildirdi.



Türk iş dünyası temsilcilerine iş birliği çağrısında bulunan Magufuli, ülkesinin doğal kaynaklar, tarım, hayvancılık ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde yatırım potansiyeli barındırdığını belirtti.



Tanzanya Cumhurbaşkanı, bu forumun ardından Türk ve Tanzanyalı iş çevreleri arasında bir iletişim ağının oluşması temennisinde bulundu.



İş Forumu'nun ardından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Tanzanya Özel Sektör Kurumu (TPSF) arasında İş Konseyi Mutabakat Zaptı imzalandı.