Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Joseph Magufuli ile Tanzanya Merkez Bankası'nda düzenlenen Türkiye-Tanzanya İş Forumu'na katılarak iş dünyasının temsilcilerine hitap etti.



Konuşmasına, Devlet Başkanı Magufili'ye kendisine ve heyetine gösterilen ilgi ve konukseverlikten dolayı teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karibu (Hoşgeldiniz) diyerek bizleri muhabbetle bağrına basan tüm Tanzanyalı dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.



Magufili ile oldukça verimli ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve aldıkları kararların, imzaladıkları anlaşmaların iki ülke arasındaki dostluğun daha da ileriye taşınması bakımından son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tanzanya ile siyasi ilişkilerimiz 2009 yılında Darüsselam büyükelçiliğimizi tekrar açmamızla birlikte istikrarlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Tanzanya'nın Ankara'da büyükelçiliğini pek yakında açacak olması inşallah bu ilişkileri daha da güçlendirecektir." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut olumlu siyasi ortamın iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere layıkıyla yansıtılmasının zamanının geldiğine işaret ederek, Magufili liderliğinde geçen yıl göreve başlayan beşinci hükümetin attığı cesur adımların, ülkenin kalkınması ve sanayileşmesi yönündeki kararlılığın takdire şayan olduğunu vurguladı.



Bu politikaların Tanzanya'da var olan istikrar ortamına ciddi katkılarda bulunacağını anlatan Erdoğan, "Ekonominin gelişmesi, sağlıklı bir kalkınma ve sanayileşme zemininin tesisi için istikrar ve güven şarttır. İstikrar ve güvenin olmadığı bir ülkede kalkınmadan bahsedemezsiniz. Doğu Afrika Birliği'nin merkezi olan Tanzanya'da bu iki unsurun da var olması iş çevreleri bakımından hayati önem taşımaktadır." dedi.



"İki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu görüyoruz"



İki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllardaki artışa rağmen karşılıklı potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğuna vurgu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sayın Başkan ifade ettiler, Tanzanya doğal kaynakları itibarıyla, maden ve doğalgaz rezervleriyle öne çıkan bir ülkedir. Altınıyla, elmasıyla, tüm bu madenleriyle öne çıkan bir ülkedir. Bu bakımdan büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye ise ekonomik alanda yaptığı atılımlarla, gerçekleştirdiği reformlarla dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. İki ekonominin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu görüyoruz. Artık G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin inanıyorum ki Tanzanya'da yapabileceği 'kazan-kazan' esasına dayalı çok şeyler vardır. Her şeyden önce birbirimizi insani güçler noktasında tamamlayacak potansiyele sahibiz."



İş forumunun bu doğrultuda yeni fırsatlara, açılımlara vesile olacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11-12 Ocak 2017 tarihlerinde yapılan İkinci Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı hedeflerimiz bakımından çok çok önemlidir. Bu toplantıda alınan kararların olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde göreceğimize inanıyorum. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında güçlenen dostluk ve iş birliği ilişkilerinin ekonomik alanda da hak ettiği düzeye ulaşmasını istiyoruz. Bunun için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Farklı alanlardaki bilgi, tecrübe ve donanımımızı Tanzanya ile paylaşabiliriz. G20 üyesi olan Türkiye, Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisidir, OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır." diye konuştu.



Türkiye'nin, Sahraaltı Afrika ülkeleriyle ticaret hacminin 2000 yılından bugüne 740 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaştığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıtadaki toplam yatırımlarımız da aynı şekilde 6 milyar doları buldu. Türkler Afrika'da en çok yerel istihdam sağlayan yatırımcılar olarak biliniyor. Kıtadaki tüm ülkelerin sorunları arasında ilk sırada yer alan işsizlikle mücadelenin en etkili yöntemlerinden biri yatırımların artırılmasıdır. İşte bugün Tanzanya ve Türk iş adamlarının bir araya gelmesi yatırımların artması, bunun yanında istihdamın artmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Tanzanyalı iş adamlarını Türk muhataplarıyla birlikte çalışmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Gerek Türkiye'de gerek Tanzanya'da ortak yatırımlar hatta üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapmaya sizleri özellikle davet ediyorum. Türk iş adamlarına da Tanzanya'daki yatırım imkanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunuyorum. Tanzanya makamlarının Türk yatırımcılar için gereken kolaylıkları sağlayacağına, karar ve uygulama mekanizmalarını süratle işleteceklerine inanıyorum. Hükümetin öncelik verdiği enerji, alt yapı, savunma sanayi, demiryolları, sağlık, tarım, turizm gibi pek çok alanda iş birliği imkanımız mevcuttur. Türk şirketlerinin tüm bu alanlardaki başarıları dünyanın her yerinde biliniyor. Birçok büyük şirketimiz Afrika'nın diğer ülkelerinde başarılı projelere imza atıyor. Tanzanya'da da bu alanlarda önemli işler yapacaklarına inanıyorum."



Türk Hava Yollarının (THY) Darüsselam ve Kilimanjaro seferlerine Zanzibar'ı da eklemesinin özellikle turizme çok ciddi katkılar sağlayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun iş adamlarının Tanzanya'ya gidiş gelişlerini kolaylaştıracağını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tanzanya, Afrika'nın çatısı Kilimanjaro'ya, tarihi ve tabii güzellikleriyle bölgenin incisi Zanzibar'a, Viktorya ve Tanganika Gölleri gibi muhteşem hazinelere sahip bir ülke. Bu zenginliklerin Türk vatandaşlarıyla birlikte dünya tarafından daha fazla tanınması, bölgeye daha kolay ulaşılabilmesi gerekiyor." dedi.



Dünyanın ilk yedi havayolu arasında yer alan THY'nin, Türkiye'den Tanzanya'ya 'non-stop' gelme imkanına sahip bir filosunun olması sebebiyle de gidiş gelişlerin çok daha rahat olacağını bildiren Erdoğan, "Bizim ülkemiz de Asya ve Avrupa kıtasını birleştiren İstanbul Boğazı başta olmak üzere, her köşesine yayılmış olan binlerce yıllık tarihi eserleriyle adeta bir açık hava müzesidir. Türk Hava Yolları seferlerinin ülkemizin güzelliklerinin de buralarda bilinmesine yardımcı olacağına inanıyorum." diye konuştu.



(Sürecek)