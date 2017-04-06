Türkiye'den BM'ye Mektup: Esad Rejimi Cezalandırılsın
Türkiye, İdlib'deki kimyasal katliamla ilgili Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek, Esad rejiminin cezalandırılmasını istedi.
Türkiye, Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun beldesinde Esed rejimi tarafından 4 Nisan'da düzenlenen ve 15 sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıyla ilgili Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup gönderdi.
Türkiye, mektupta saldırının karşılıksız kalmamasını ve Esad rejiminin cezalandırılmasını istedi.
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