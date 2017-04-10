Türkiye Suriye'nin Geleceğine de Destek Veriyor

ÖZKAN BEYER - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Cerablus, El-Bab, Azez ve Telafer ile benzeri bölgelerde hemen hemen tüm okulları ayaklandırmaya çalışıyoruz." dedi.



Altunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de okul çağında 833 bin Suriyeli çocuğun bulunduğunu belirtti.



Bu çocukların 503 bininin okullaştırıldığını aktaran Altunel, "Türkiye'de yaşayan yavrularımızın bir kısmını özellikle lise çağındakileri okullarımıza kazandırmamız lazım. Türkiye'dekilere hem geçici eğitim merkezlerinde hem de kendi okullarımızda, Türk çocuklarımızla beraber eğitim imkanı sağlıyoruz. İlkokulundan lise sona kadar, meslek eğitimlerinden imam hatip liselerine kadar, yine yüksek öğrenimde okuyan Suriyeli yavrularımız da var." diye konuştu.



Sığınmacı Suriyeli çocukları Türk çocuklarından ayrı tutmanın doğru olmayacağına işaret eden Altunel, şunları kaydetti:



"İnşallah gelecekte barış ve kardeşlik içerisinde yaşayan Suriye'nin inşasını burada bizim yetiştirdiğimiz yavrularımız gerçekleştirecektir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Gelecekte Suriye halkı, bu yetiştirilen gençliğinin tecrübesine, bilgi birikimine muhtaçtır. Biz toplum olarak iyiliği Suriyelilere yapmak durumundayız. Bunun dışında Suriyeli yavrularımızın eğitimlerini kendi dillerinde anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kitap ve defter veriyoruz. Özellikle uluslararası fonlardan Suriyeliler için temin edilen imkanlardan, Suriyeli çocukların kılık, kıyafetlerine kadar her yönüyle desteklemeye çalışıyoruz. Bu ülkemizde yaşayan Suriyeli çocuklarımız için yaptığımız çalışmaların kısa bir özetidir."



Sınır ötesinde de eğitime tam destek



Ali Rıza Altunel, Türkiye'nin dışında, Suriye'de de Suriyeli çocukların desteklendiğini vurgulayarak, "Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Cerablus, El-Bab, Azez ve Telafer ile benzeri bölgelerde hemen hemen tüm okulları ayaklandırmaya çalışıyoruz. Tüm okulların masasını, öğrencilerin kitaplarını, defterini, öğretmenlerin maaşlarına kadar bu bölgelere eğitim hizmetleri vermeye başladık. Yaklaşık 2 aydır bölgelerde eğitim hizmeti başladı. Bununla ilgili güzel sonuçlar alıyoruz." dedi.



Suriye bölgesindeki okulların tamir edildiğini, sınıflarının boyandığını ve çocukların bu okulları doldurduğunu dile getiren Altunel, "Bunu görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor. Bizler de Bakanımızla yoğun bir şekilde bu konularda hizmet etmeye çalışıyoruz. Suriye halkının huzur, refah ve mutluluğu için Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.