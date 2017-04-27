Türkiye Sukuk Piyasasından Yüzde 10 Pay Alabilir"

Capital Intelligence İş Geliştirme Birimi Direktörü Dr. Ghassan Chammas, İslami finansı kullananların yüzde 68'inin Müslüman olmadığını söyledi.



Türkiye'nin önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu Turkrating ile Capital Intelligence tarafından dünyada faizsiz bono olarak bilinen sukuk piyasaları hakkında sektör profesyonellerine bilgi vermek amacıyla Sabit Getirili İslami Menkul Kıymetler Çalıştayı gerçekleştirildi.



40'a yakın ülkede faaliyet gösteren ve ESMA (European Securities and Markets Authority) lisansına sahip Capital Intelligence'ın İş Geliştirme Birimi Direktörü Dr. Chammas çalıştayda yaptığı konuşmada, "Türkiye, dünyada 70 milyar dolara ulaşan sukuk piyasasından yüzde 8-10 pay alabilir. Türkiye, İslami tahvil ve özellikle de sukuk konusunda bölgesinde önemli bir rol oynayabilir." dedi.



Chammas, dünyada İslami finans alanında en gelişmiş ülkenin Malezya olduğunu anımsatarak, "Malezya tek başına dünyadaki sukuk ihracının yüzde 60'tan fazlasını gerçekleştiriyor. Türkiye ise çoklu kültürü ve finans sektöründe farklı finans enstrümanlarını kullanmak konusundaki yetkinliği sebebiyle uluslararası kredi kuruluşu tarafından ikinci büyük İslami finans merkezi olma fırsatını taşıyor. Konvansiyonel yatırımcılar da sukuk ihracını finansman aracı olarak tercih ediyor." şeklinde konuştu.



İslami finans araçlarının sadece Müslüman yatırımcılar için olduğu şeklinde yanlış bir algının var olduğunu vurgulayan Chammas, "Gerçekte İslami finansı kullananların yüzde 68'i Müslüman değil." dedi.



İslami finans ürünlerine yatırım yapan yatırımcılar arasında İslami yatırımcılar kadar konvansiyonel yatırımcıların da önem arz ettiğine dikkati çeken Chammas, sukukun, alternatif bir finansman aracı olarak geleneksel tahvillerin aksine, yatırımcılara faiz yerine finanse edildiği varlıktan elde edilen gelir/kardan pay sağladığını anlattı.



- "İstanbul sukuk piyasası alanında merkez olabilir"



Chammas, diğer ülkelerdeki tecrübeleri ile karşılaştırıldığında, İstanbul'un sahip olduğu coğrafi ve kültürel avantajlarıyla sukuk piyasası alanında bir merkez olabileceğini belirterek, son yıllarda Türkiye'de İslami finans araçlarıyla ilgili yapılan yasal düzenlemelerin de piyasanın gelişmesini hızlandıracağını kaydetti.



İstanbul'un İslami finansman açısından Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ile yarışabileceğini ifade eden Chammas, burada Türkiye'nin finans sektöründe çeşitlilik taşıyan ürünleri kullanma yetkinliği ve uluslararası yatırımcılarla iş birliği deneyiminin İstanbul'un finans sektöründe fark yaratması için en önemli avantajları olduğunu kaydetti.



Capital Intelligence İş Geliştirme Birim Direktörü Nicolas Photiades ise Türkiye'nin tahvil piyasasının çok büyük olduğunu aktararak, şunları dile getirdi:



"Türkiye'de komşularına göre Avrupa standartlarında bir piyasa bulunuyor. 2016 yılında Türkiye 7,7 milyar dolar sukuk ihracı yaptı. Bu ihraçlar Hazine ve katılım bankaları tarafından gerçekleştirildi. Halen çok büyük bir potansiyel bulunuyor. Büyüme potansiyeli çok fazla. Türkiye'de reel sektör şirketleri İslami finans araçlarının geleneksel fonlama ihtiyaçları yanında özellikle proje finansmanı alanında kullanımı konusuna da ilgi duyuyor."



Çalıştayda konuşan Turkrating Genel Müdürü Gülnur Üçok, "Alternatif piyasalara girerek finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi düşünen şirketlere bu piyasaların nasıl işledikleri hakkında uluslararası uzmanlar tarafından eğitim verildi. Katılımcılara bu pazarlardaki yatırımcılara ne şekilde ulaşabilecekleri konusunda önerilerde bulunuldu." ifadelerini kullandı.