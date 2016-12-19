Türkiye Spor Ödülleri 2016 Ne Zaman? Kimler Ödül Aldı?

19 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek olan "Spor Türkiye 15.Uluslararası Türkiye Spor Ödülleri Töreni" ile bir kere daha Dünya ve Türk sporunun önde gelen isimleri İstanbul'da bir araya gelecek.. Organizasyon çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu yılda Panel ve Konferanslar yapılacak.

TÖREN PROGRAMI NEDİR?

Organizasyon Resmi Web Siteleri üzerinden 15.10.2016 – 30.11.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket sonuçları ile ödül sahipleri belirlenecektir.

Saat:20:00 Açılış Konuşmaları

Saat: 20:20 Fair Play Film Gösterimi

Saat:20:30 15. Türkiye Spor Ödülleri

Saat: 21:00 15. Türkiye Basın ve Televizyon Ödülleri

Spor camiası, 19 Aralık Pazartesi günü Spor Türkiye 15.Uluslararası Türkiye Spor Ödülleri Töreni teröre karşı tek yürek olacak.

SPOR CAMİASI 19 ARALIK PAZARTESİ TERÖRE KARŞI TEK YÜREK OLUYOR

Spor Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Hain saldırı bizi birbirimize eskisinden daha da sıkı bağladı. Törene ödül almamasına rağmen 18 federasyon da katılacağını bildirdi. Sporumuzun ünlü isimleri bu gecede aramızda olarak Türk halkının nasıl kenetlendiğini dosta düşmana gösterecek" dedi.

SPOR ÖDÜLLERİ TÖRENİ HANGİ KANALDA OLACAK? KİMLER KATILACAK

Fotomaç ve A Spor'un medya sponsorluğunda düzenlenecek ve A Spor'dan naklen yayınlanacak geceye İstanbul Valisi Vasip Şahin, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olimpiyat Şampiyonu Kübra Dağlı ve Taha Akgül, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ali Koç gibi isimlerin yanı sıra sürpriz yıldızlar da katılacak. Chelsea'nin kaptanlarından Obi Mikel, F.Bahçe'nin eski oyuncusu Anelka, Hollandalı teknik adam Jimmy Floyd Hasselbaink de geceye katılacak. Hain saldırı sonrasında yaptığı açıklama ile Türk halkının gönlünde taht kuran West Ham United'in hocası Bilic'i de onur konuğu olarak davet ettiklerini belirten Delibaş, "Ödül töreninde tüm spor camiası birlik mesajı vererek teröre lanet okuyacağız" dedi.

İŞTE 2016 SPOR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ VE ALDIKLARI OY SAYISI

Tam 1 milyon 314 bin 983 oyun kullanıldığı halk oylamasında ödüllere Beşiktaş ambargo koydu.Spor Türkiye Medya'nın 15 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Türkiye Spor Ödülleri halk oylamasında bu yıl tam 1 milyon 314 bin 983 oy kullanılarak rekor kırdı. 31 kategoride yapılan oylamada her bilgisayardan bir oy kullanıldı.Halk oylamasına beşiktaş damga vurdu. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş tam 9 dalda birinci olarak oylamaya damgasını vururken, taraftarlarının desteğini bir kere daha arkasına aldı. Beşiktaş Yılın Futbol Takımı ve Yılın Spor Kulübü ödülleri ile birlikte Başkan Fikret Orman, Teknik Direktör Şenol Güneş, Yönetici Erdal Torunoğulları, Futbolcular Kaptan Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Caner Erkin ve kadın basketbolcu Mehtap Karabilecen ödül almaya hak kazandı.Ödül töreni 19 Aralık'taTürkiye Spor Ödülleri Tertip Komitesi Başkanı Spor Hukuku Uzmanı Avukat Tamer Kulaçoğlu halk oylamasına ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, 45 gün süren oylamada 1 milyon 314 bin 983 oyun kullanıldığını dile getirdi.Halk oylaması sonucunda ödül almaya hak kazanan isimler şöyle:

Yılın Kulüp Başkanı - Fikret Orman Beşiktaş J.K -39.883Yılın Futbol Takımı -Beşiktaş J.K-33086Yılın Teknik Direktörü - Şenol Güneş Beşiktaş J.K - 36659Yılın Futbolcusu - Oğuzhan Özyakup Beşiktaş J.K-31621Yılın Spor Yöneticisi - Erdal Torunoğulları - 29244Yılın Transferi - Caner Erkin-Beşiktaş J.K.-28866Yılın Erkek Sporcusu - Taha Akgül (Olimpiyat Şampiyonu) - 28850Yılın Kadın Sporcusu - Kübra Dağlı (Dünya Şampiyonu) - 29557Yılın Hakemi - Cüneyt Çakır-22206Yılın Yabancı Futbolcusu - Ricardo Quaresma - 29711Yılın Spor Takımı - Beşiktaş J.K. - 30952Yılın Federasyonu - Basketbol Federasyonu -17175Yılın Erkek Basketbolcusu - Cedi Osman-Anadolu Efes-17690Yılın Bayan Basketbolcusu - Mehtap KARABİLECEN-Beşiktaş J.K.- 26943Yılın Kadın Voleybolcusu - Polen Uslupehlivan-Fenerbahçe -21364Yılın Erkek Voleybolcusu - Emin Gök-Galatasaray -15388Yılın Genç Sporcusu - Emre Mor - Milli Sporcu-26524Yılın OkulSpor Takımı - Akdeniz Yükseliş Koleji (Dünya Hentbol Şampiyonu) - 37409Yılın Spor Kanalı - A Spor - 6633Yılın Spor Programı - Takım Oyunu - A Spor - 6408Yılın Spor Gazetesi - Fotomaç Gazetesi - 4239Yılın Spor Sunucusu - Tuğçe Saatman - Lig tv- 6376Yılın Spor Yorumcusu- Alp Pehlivan - A spor-TRT Spor-9131Yılın Spor Yazarı-Sinan Vardar - Fotomaç - 10196Yılın Kameramanı - Bülent Akdeniz- Ntv Spor - 8509Yılın Spor Muhabiri - Serbay Şenkal- GS Tv- 6263Yılın Gazete Spor Muhabiri-Ahmet Selim Kul - Habertürk- 4699Yılın Foto Muhabiri- Mehmet Şirin Topaloğlu- İHA- 5104Yılın Kulüp Kanalı- GS Tv - 6272Yılın Spor Radyosu- Radyospor-3449Yılın Spor Dergisi - Galatasaray -5349