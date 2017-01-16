"Türkiye son 15 yılda tarımda devrim gibi dönüşüm yaptı"

Tarımsal üretimde sağlığa ve teknolojiye yapılan yatırımların karşılığını almaya başladıklarını belirten NTG Başkanı Ali Kavak, "Son 15 yılda Türkiye'de tarımın yeniden yapılandırılması noktasında bir devrim yaşandı" dedi.

Narenciye Tanıtım Grubu (NTG), yurtdışı tanıtım atağını hız kesmeden sürdürüyor. Uluslararası medya kuruluşu Global Connection (GC) ile birlikte yürütülen tanıtım çalışmaları kapsamında son bir ayda Rusya, Polonya, BAE, Romanya ve Kazakistan olmak üzere 5 ülkeye çıkarma yapan NTG'nin bu ülkelerdeki tanıtım organizasyonları da büyük ilgi gördü.

NTG'nin tanıtım faaliyeti yürüttüğü Moskova, Varşova, Dubai ve Bükreş'ten sonra Almatı'daki basın yemeğine de yüksek düzeyde katılım oldu.

Moskova'da Pravda Basın Merkezi'ndeki basın toplantısına ve aynı gün Siberia Restaurant'daki basın yemeğine 30 farklı medya grubundan 73 medya mensubu katılım gösterdi. Polonya'nın başkenti Varşova'daki basın yemeğine 8 farklı yayın kuruluşundan 16 medya mensubu, yine tanıtım amacıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Dubai'de verilen basın yemeğine de 11 farklı mecradan 14 gazeteci katıldı.

Yabancı gazetecilerin yanısıra, Dubai'deki etkinliğe Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Erdem Ozan, Dubai Ticaret Müşaviri Hasan Önal, Bükreş'te gerçekleştirilen etkinliğe Bükreş Valisi Paul Petrovan, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Bükreş Ticaret Müşaviri Mükerrem Aksoy da katılım sağladılar.

NTG'nin yurtdışı tanıtım etkinliği Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen basın toplantısı ile sürdü. Buradaki etkinliğe 11 farklı medya grubundan 23 medya mensubu katıldı. Ayrıca Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz da toplantıyı onurlandırarak bir konuşma yaptı.

"İhracatı artıracak potansiyelimiz var"

NTG Başkanı Ali Kavak, sözkonusu 5 ülkede düzenlenen tanıtım çalışmalarını değerlendirdi. Bu ülkelerle ticaret hacminin çok yüksek noktalara taşınması için yeterli potansiyelin olduğuna dikkat çeken Kavak, sürdürülen tanıtım faaliyetlerinin sonuçlarını da çok hızlı görmeye başladıklarını kaydetti.

Narenciye ihracatının yükselen bir trend yakaladığına vurgu yapan Kavak, arkalarına aldıkları bu rüzgarı doğru değerlendirmek adına hızla diğer ülkelerde de tanıtıma ağırlık vereceklerini söyledi. Bu amaçla bu yılın ilk aylarında Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ve en büyük pazarları olan Moskova'ya yine tanıtım amaçlı ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye yaş meyve sebze üretiminde dünya 5'incisi

NTG Başkanı Ali Kavak'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye; dünya yaş meyve sebze üretiminden aldığı yüzde 2,4 pay ile 5'inci sırada bulunuyor. Türkiye narenciye üretiminde ise yüzde 2,7 pay ile 9'uncu sırada.

Yaklaşık bir milyar dolarlık ihracata imza atan Türk narenciye sektörü, ürün çeşitliliği açısından da zenginlik gösteriyor.

Türkiye'nin toplam narenciye ihracatının yüzde 36'sını mandalina, yüzde 35'ini limon, yüzde 20'sini portakal, yüzde 9'unu da greyfurt oluşturuyor.

Üretim kalitesi artırıldı

"Türk ihracatçıları ve üreticileri olarak, tanıtımın yanısıra; üretim metotlarımızı ve teknolojilerimizi insan ve çevre sağlığı odaklı yaparak, ürün kalitesini artırarak büyümeyi hedefledik" diyen Kavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlığa ve teknolojiye yaptığımız yatırımların karşılığını almaya başladığımızı, ürünlerimizin beğeniyle tüketildiğini görmekten mutluyuz.

Kendi halkımız ile birlikte tüm dünya halklarının sağlığını çok önemsiyoruz. Burada şunu ifade etmek isterim ki son 15 yıl içerisinde Türkiye'de tarımın yeniden yapılandırılması noktasında bir devrim yaşandı ve biz bu konudaki duyarlılığımızı her zaman sürdüreceğiz.

Üreticilerimizin üretim bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımız Tarım ve Ekonomi Bakanlıkları öncülüğünde yıllardan beri titizlikle takip edildiği gibi bundan sonra da aynı hassasiyet ile hiçbir taviz vermeden devam edecektir."