Türkiye Somali'deki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de üst düzey askeri yetkilileri taşıyan konvoya yapılan terör saldırısını kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün (9 Nisan), Savunma Bakanlığı yakınında üst düzey askeri yetkilileri taşıyan konvoyu hedefleyen saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelesinde Somali'nin yanında yer almaya devam edecektir." - ANKARA