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Türkiye Somali'deki Saldırıyı Kınadı
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Türkiye Somali'deki Saldırıyı Kınadı

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Silahlı Kuvvetler Komutanının konvoyunu hedef alan intihar saldırısını kınadı.

Türkiye Somali'deki Saldırıyı Kınadı

Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Silahlı Kuvvetler Komutanının konvoyunu hedef alan intihar saldırısını kınadı.

Kaynak: Dunya.com

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