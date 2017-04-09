Türkiye Somali'deki Saldırıyı Kınadı
Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Silahlı Kuvvetler Komutanının konvoyunu hedef alan intihar saldırısını kınadı.
Türkiye, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Silahlı Kuvvetler Komutanının konvoyunu hedef alan intihar saldırısını kınadı.
Kaynak: Dunya.com
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