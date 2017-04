Türkiye'nin ilk uluslararası hayvansız sirki, "Türkiye Sirki", sizlerle buluşmaya devam ediyor.



Çocuklarıyla birlikte eğlenceli, keyifli bir hafta sonunda neşeli dakikalar geçirerek Türkiye Sirki'nin görkemli çadırından yükselen kahkahalara ortak olmak isteyenler işte bu gösteri tam size göre...



Eğlenceli, bir o kadar da keyifli olan gösterilerde, palyaçoların, sihirbazların, akrobatların ip cambazlarının birbirinden güzel hünerlerini izlemeye ne dersiniz?



Bu sezon gösterilerini yeniliklerle ve sürprizlerle dolu olarak hazırlayan Türkiye Sirki, ekibinin çocukluk hayalleri gerçeğe dönüştürüyor.



"Her şey çocukları sevmekle başlar" diyerek, dünyanın en kıymetli varlıklarına, "hayvansız sirk" gösterilerinin yapıldığı 3.000 kişi kapasiteli, ısıtmalı çadırda ses ve ışık görselleri ile hizmet veriyor.



"Son zamanlarda sirk gösterisi adı altında kültür merkezi, spor salonu ve düğün salonu gibi yerlerde yapılan bazı gösterilerden rahatsız olduğunuzu biliyoruz. Biz Türkiye Sirki ekibi olarak bu tür gösterilere itibar etmemenizi önemle rica ediyoruz. Türkiye Sirki gösteri kalitesi ve deneyimleri ile sizlere ailece eğlencenin kapısını aralıyoruz. Bu gösteri tam size göre." - Türkiye Sirki Ekibi



Çadır Keyfi Şehrinizde



Çocuklarınız ile eğlenceli zaman geçirebileceğiniz, uluslararası ödüllü sanatçıların yer aldığı bu muhteşem gösterinin sahnesinde sanat kokuyor. Kurulduğu her şehrin ışıklarına eşsiz ambiyansı ise renk katıyor. Gösteri boyunca birbirinden ilginç şovlara tanıklık edeceğiniz çadır içerisinde içeceğiniz keyif kahvesinin tadına ise paha biçilemiyor.



Bu Çadıra Sihirli Bir Dünya Var



Sihirbazın akıl almaz sihirli dünyasında seyircisi ile hayat bulan şovlarda ateşler içerisinde tutsak güzel prensesi uyandıran sihirbaz, gösteri sonunda prenses ile prensi şatolarına uğurluyor. Bir masalı daha mutlu bitiren sihirbaz hak ettiği alkışları alıyor.



Dansçıların kurdeleleri ile çizdiği gökkuşağı renkleri sahneyi süslerken, sahneye inen yıldızları görebilirsiniz.



Gösteri mola sırasında bu yıldızlarla hatıra fotoğrafı çektirebilir, palyaço mimi ile tanışma fırsatını yakalayabilir, pamuk helva ve patlamış mısırınızı paylaşabilirsiniz.



Çadır Büfe'de, tost çeşitleri ve meyve suları ile eğlencenin tadına varın.



Fotoğrafları Paylaşanlara Özel Sürpriz Türkiye Sirki'nin Facebook sayfasında fotoğraf paylaşan küçük misafirleri için bir de sürprizleri var. Paylaştıkları fotoğrafın aldığı beğeniye göre diledikleri gösteriyi özel locadan patlamış mısır keyfi ile misafir olarak tekrar izleme fırsatı kazanıyor.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Osmangazi



Mekan : Türkiye Sirki Sirk Çadırı Bursa



Mekan Adresi : As Outlet Otoparkı



Başlangıç Saati : 15.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Türkiye Sirki



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır