Türkiye Şiirle Tanıtılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Türkiye'nin sadece turistik değerleriyle değil kültürel ve sanatsal zenginliğiyle de tanıtılması amacıyla "Şiir Şiir Türkiye" adlı kısa film hazırlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Türkiye'nin sadece turistik değerleriyle değil kültürel ve sanatsal zenginliğiyle de tanıtılması amacıyla "Şiir Şiir Türkiye" adlı kısa film hazırlandı.
Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, "Vatanım Türkiye" projesi kapsamında, Türk şiirinin zenginliğini yurt dışında gözler önüne sermek için çekilen "Şiir Şiir Türkiye" adlı kısa film, televizyon ve sosyal medyada yayınlandı.
Farklı illerden görüntülerin yer aldığı 2 dakikalık kısa filmde, Adnan Özer, Arif Ay, Arif Nihat Asya, Attila İlhan, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Erdem Bayazıt, Kemal Tahir, Atilla Maraş, Nurullah Genç, Ömer Bedrettin Uşaklı, Refik Durbaş, Yahya Kemal Beyatlı, Yavuz Bülent Bakiler ve Ziya Osman Saba'nın memleket sevgisi temalı şiirlerinden seçilen dizeler derlenerek oluşturulan şiir seslendirildi.
Tanıtım faaliyetleri, farklı sanat dallarını konu alan film çalışmalarıyla devam edecek.
14 şairin dizelerinden oluşan şiir şöyle:
"Hey hey, yine de hey hey/Salınsın türküler bir uçtan bi uca…/Benim yüreğimde boylu boyunca/Memleketim var/Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar/Sevinç açar aydınlığımın dağlarında/Sevda açar şafağımın bahçelerinde/Titrek sahillere güneş doğunca/Gözlerim, görünmez dağları selamlar.../Sen Türkiye'sin ekmeğim tuzum Türkiye/Alnımın teri gözlerimin nuru Türkiye/Yeniden yapraklanan şu çınarın gölgesi/Şu beyaz minareden dökülen ezan sesi/Ve tesbihe dönüşür zaman/Geçer parmak uçlarımızdan/Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rüyada/Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan/Türküden türküye geçer ırmak/Toprak yaz yağmurlarıyla oynaşır/Düğünlerde davullar vurulur/Zılgıtlar çalınır/Velhasıl yalnız kalamıyoruz/Kalabalık bir haldeyiz/Türkiye'm, anayurdum, sebebim, çarem.../Taşına toprağına vurgunluğum bundandır/Bütün bunların üstüne/Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim/Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim/İnsanların insanların, ah senin insanların/Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız/Ve vatansız bırakma Allah'ım."