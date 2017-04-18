Türkiye-Sıca 2. Dışişleri Bakanları Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek
Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) II. Dışişleri Bakanları toplantısı 20 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) II. Dışişleri Bakanları toplantısı 20 Nisan 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Guatemala, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, El Salvador, Honduras, Belize, Nikaragua ve Panama katılacak.
Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) II. Dışişleri Bakanları toplantısı 20 Nisan 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Anılan toplantıya Guatemala, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, El Salvador, Honduras, Belize, Nikaragua ve Panama katılacaktır.
21 Nisan 2017 tarihinde ise Türkiye-Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü (El Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Guyana) 4. Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacaktır. Sayın Bakanımız ve CELAC Dönem Başkanı El Salvador Dışişleri Bakanı toplantıya eşbaşkanlık yapacaklardır.
Her ikisi de Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek olan sözkonusu toplantılarda, ülkemizin bölgeyle ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler gözden geçirilecektir. Sayın Bakanımız konuk bakanlarla ikili görüşmeler de yapacaktır." - ANKARA