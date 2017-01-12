Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'na Doğru

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Türkiye Güreş Federasyonunca düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası'nın Ordu'da yapılmasının büyük bir onur olduğunu söyledi.



Vali Balkanlıoğlu, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 14-15 Ocak'ta gerçekleştirilecek şampiyonanın tanıtımı için bir otelde düzenlenen toplantıda, Ordu'nun, ata sporu güreşin merkezi olduğunu belirtti.



Ordu'da böyle bir güreş şampiyonasının yapılmasının büyük bir onur olduğunu dile getiren Vali Balkanlıoğlu, "Federasyon başkanımızı tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız güreşe çok önem vermeye başladı ve güreşte belli bir yere geldik. Ordu'dan da güreşçilerimiz bu tür müsabakalarda güreşiyor. Ordu'da buna benzer şampiyonaları, organizasyonları yapmak konusunda hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.



Balkanlıoğlu, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonaya tüm Orduluları davet ederek, "Biz turizmde iddialı iller arasına girme çabasındayız. Turizmin sürdürülebilir olması da lazım. Bunun için de bu tür şampiyonaların ilimizde yapılıyor olması önemli." diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise cumartesi günü başlayacak şampiyonanın hayırlı olmasını diledi.



Recep Kara Spor Salonu'nda üç yüze yakın sporcunun katılımıyla düzenlenecek müsabakaların çok çekişmeli geçeceğine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:



"Ulusal ve uluslararası müsabakalara katılacak güreşçilerimizin de belirleneceği, 57 kilogramla başlayıp 125 kilograma kadar 8 sıklette yarışmacıların olacağı ve sonunda hemşehrimiz Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ve Sumo Güreş Asya Şampiyonu Almaz Ergeshov'un yarışacağı bir müsabaka izleyeceğiz. Ordululara tavsiyem hiçbir maçı kaçırmasınlar."



Yılmaz, Ordu'da güreş sporuna verilen önemin oldukça fazla olduğuna dikkati çekerek, "Edirne Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyemizin de arasında bulunduğu yağlı güreş yapan Belediyeler Birliğinin kurulmasıyla ilgili federasyonumuz bünyesinde bir çalışma yapılıyor. Biz de o birliğe katılacağız. İki gün süresince hem bu konuda görüşmelerimizi yapacağız hem de ilimiz 300'e yakın güreşçiyi ağırlayacak." ifadelerini kullandı.



"Ordu'da kültürlerin buluşması olacak"



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise Ordu'nun güreşte büyük başarılar elde eden ve bu anlamda iyi sporcular yetiştirmiş bir il olduğunu aktardı.



Geçen yıl Türkiye Gençler Şampiyonası'nı da Ordu'da düzenlediklerini ve oldukça memnun kaldıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:



"Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Olimpiyatlardan sonra 2017 yılında yapılacak bu ilk müsabakada şampiyonlarımız, Ordu'da mindere çıkacak. İnşallah Ordu ili, bu başlangıçla bize şans getirir. Ayrıca çok önemli bir organizasyonumuz daha var. Ordu'da kültürlerin buluşması olacak. Sumoda Asya şampiyonu Almaz Ergeshov ile Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara bir maç yapacak. Bu iki büyük dev şampiyon Ordu'da cumartesi günü saat 10.00'da açılış töreninden sonra karşılaşacak. Bu da önemli bir güreş olacak."



Türkiye geneli tüm kulüplerin katılacağı şampiyonada güreşçiler, 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 ve 125 kiloda olmak üzere 8 sıklette mindere çıkacak. Türkiye'nin en iyi güreşçilerinin belirlenmesinin yanı sıra şampiyonada derece elde eden güreşçiler milli takıma girme şansı elde edecek.