Sarıkamış "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliklerinin 102. yıldönümü etkinlikleri hazırlıkları devam ediyor.



6 Ocak 2017 Cuma günlü başlayacak program öncesinde Kars Valisi Rahmi Doğan, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Kars Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu ile birlikte etkinliklerin yapılacağı Sarıkamış'ta çeşitli incelemelerde bulunarak, hazırlıklarla ilgili Kaymakam Yusuf İzzet Karaman ve Vali Yardımcısı Erdinç Dolu'dan bilgiler aldı.



Sarıkamış "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliklerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın programa katılacağının bildirilmesinin ardından bir çok bakan ve üst düzey bürokrat ile 15 Temmuz hain darbe girişimde hayatlarını kaybeden şehitlerin yakınlarının da Sarıkamış'a davet edildiği öğrenildi



Sarıkamış Harekatı "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinlikleri programı da kesinleşti. Programa göre;



İlk gün 06 Ocak 2017 Cuma



Şehit ve Gazi Aileleri onurlarına Grand Toprak Otel'de yemek verilecek.



Ardından saat 19: 00 Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Cami'de Mevlid-i Şerif, ardından Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı toplanılarak buradan Sarıkamış Şehitliği'ne Meşalelerle yürünecek.



07 Ocak 2017 Cumartesi



13: 30 Kardan Heykellerin Açılışı Yer: Sarıkamış Kayak Merkezi, 17: 30 Meşaleli Kayak Gösterisi Yer: Sarıkamış Kayak Merkezi programa Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ında katılması bekleniyor.



19: 00 Anma Programı Yer: Grand Toprak Hotel



Kur'an-ı Kerim Tilaveti "Fatih Koca", Açılış Konuşmaları, Sarıkamış Şehitleri Belgesel Gösterimi, Zara (İlahi Konseri), Arzu Aras (Yerel Halk Sanatçısı), Amir Ateş (Sarıkamış Şehitleri için İlahiler), Recep Ergül (Sarıkamış Şehitleri Türküleri), Ali Önder BalcI (Sarıkamış Şehitleri Türküleri), Şahin Arıkan (Sarıkamış Şehitleri Türküleri), Ömer Faruk Elmas (Kum Sanatı Gösterisi),



22: 00 Tarih Sohbeti: Prof.Dr. Erhan Afyoncu,Milli Savunma Üniversitesi Rektörü, Doç.Dr. Tuncay Öğün / Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Öğretim Üyesi.



08 Ocak 2017 Pazar günü ise 10: 30 Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü, Yer: Kızılçubuk Zirve (Sedatpaşa Tepe) -Yukarı Sarıkamış Şehitliği arası, 12: 00 Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni,Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Çelenk Koyma Töreni, Protokol Konuşmaları, Sarıkamış Harekatının Anlatımı ile program son bulacak. - KARS