Türkiye Sandık Başında... Yaşlı ve Hasta Vatandaşlar Ambulanslar ile Taşındı



Isparta'da oy kullanma işlemleri

ISPARTA - Isparta Şehir Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Servisinde 22 gündür tedavi gören 74 yaşındaki Selvinaz Aydın, hastaneden ambulansla alınarak oy kullanacağı Şehrigül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ekipler tarafından getirildi. Sedye üzerinde vatandaşların yardımıyla kayıtlı olduğu sandık yerine taşınan Aydın, tercihini yaparak oy pusulasının sandığa attı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Aydın, vatandaşlık görevini yerine getirmekten memnun olduğunu belirterek, "bu yaşımda oy kullandı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Oy kullanmak benim için zor olmadı" dedi

Isparta'da 975 sandıkta 309 bin 263 seçmen bulunuyor.



Doğuştan kas hastası seçmen tekerlekli sandalyesi ile oy kullanmaya gitti

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, doğuştan kas hastası olan 50 yaşındaki Ali Akça, tekerlekli sandalyesi ile sandık başına gitti.

Türkiye'nin yeni yönetim sisteminin oylandığı halk oylamasının başlamasıyla birlikte 7'den 70'e her kesimden insan sandık başına gitmeye başladı. 50 yaşında olan ve ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, doğuştan kas hastası olan Ali Akça'da sandık başına gidenler arasındaydı. Gazipaşa Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti Biriminden destek alan Ali Akça, sabah saatlerinde Kahyalar mahallesindeki evinden alınarak Burhan İlk-Ortaokuluna götürülerek oyunun kullanması sağlandı. Oyunu kullandığı için son derece mutlu olan Akça, "Ben bu halimle oy kullanmaya geldiysem, herkes vatandaşlık görevini yaparak oy kullanmaya gelmeli" dedi.

Gazipaşa Devlet Hastanesi Dahiliye servisinde yatmakta olan 87 yaşındaki Ali Utku ise hastane yönetimine ricada bulunarak kendisini sandık başına götürmelerini istedi. Utku'yu ziyaret eden hastane yönetimi, hazır olması halinde kendisini oy kullanmaya götüreceklerini söyledi.

Konu hakkında açıklama yapan Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Şebnem Çelik, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen tüm hastalara ellerindeki tüm imkanlarla hizmet verdiklerini belirterek, "Evde bakım hizmeti alan 15 ve yatarak tedavi gören 7 kişi olmak üzere bugün 22 hastamızı sandık başın götürerek oylarını kullanmalarını sağladık. Tüm ekibime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Bakıma muhtaç hastalarda oylarını kullandılar



MALATYA - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da bugün vatandaşlar sabah 07.00 itibariyle sandıklara gidildi. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Evde Bakım Birimi tarafından ise bakıma muhtaç hastalar özel araçlarla oy verecekleri okullara taşındı.

Malatya'da Anayasa Değişikliği halk oylaması sürüyor. Toplam 1832 sandıkta sabah erken saatlerinden itibaren oy verme işlemi sürerken, evde bakıma muhtaç olan hastalar içinde Sağlık Bakanlığı Evde Bakım Birimi yoğun mesai harcıyor. Toplam 5 ekipten oluşan evde bakım birimleri önceden kendilerine başvuran bakıma muhtaç hastaları araçla oy kullanacakları okullara getiriyorlar.

Malatya'da hasta yatağından oy kullanılması için Evde Bakım Birimi ekipleri tarafından Hidayet Ortaokuluna getirilen hastalardan biri de 89 yaşındaki Hafi Taşatan. Ayakları felçli olduğu için yürüyemeyen yaşlı kadının akrabaları sandık başkanına oy verme işleminin araçta kullanılmasını talep etti ancak başkan buna izin vermeyince içeriden bir sandalye getirilerek felçli seçmen okula 2 sandalye üzerinde taşındı.

Burada oyunu kullana felçli hasta daha sonra aynı şekilde bakım aracı ile evine bırakıldı.



Oy kullanmaya sedye ile getirildiler

VAN - Van'da evde bakım hizmeti gören hastalar, 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlilerinin yardımıyla oyunu kullanıyorlar.

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından referandum da oy kullanacak hasta ve engelli vatandaşlar için seferber oldu. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Evde Sağlık Hizmetleri tarafından 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan Anayasa değişikliği halk oylaması ile gerekli sağlık tedbirlerinin sağlandığı ve oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan hasta ve engelli vatandaşları alarak sandık başına götürdü. İhtiyaç sahibi vatandaşları, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine ait 444 38 33 numaralı çağrı hattından veya 112 Acil Sağlık Hizmetleri çağrı hattını arayarak destek istediler. Destek isteyen vatandaşları sağlık çalışanları refakatinde ilgili ekipler tarafından ikamet adreslerinden alınarak sandık başına götürdüler, oy kullanma işleminin ardından da tekrar evlerine bıraktılar.

Merkez İpekyolu ilçesi Süphan Mahallesi'nde evde bakım hizmeti gören astım, diyabet ve felçli Rabia Yavuz ile yine aynı mahallede ikamet eden kalp hastası ve felçli olan Nafiye Aktaş isimli hastalar, oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu. Başvuru üzerine sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınan Yavuz ve Aktaş oy kullanacakları Süphan Ortaokulu'na götürüldüler. Sedyeyle oy kullanacağı 1146 numaralı sandığın bulunduğu yere kadar götürülen Rabia Yavuz, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine götürüldü. Nafiye Aktaş isimli hasta da oyunu kullandıktan sonra yine sağlık ekipleri tarafından evine bırakıldı.



Artvin'de 82 yaşındaki felç hastası oy kullanmaya ambulansla getirildi

ARTVİN - Artvin'de evde sağlık hizmeti alan Ataç Erdin oy kullanmak için, oy kullanacağı sandığa ambulans ile getirildi.

Artvin il merkezinde yaşayan 82 yaşındaki Ataç Erdin isimli vatandaş, 2 yıl önce geçirdiği By-Pass sonucu felç kalarak 2 yıldır evde sağlık hizmeti almaya başladı. Gerçekleşen Anayasa Değişikliği Halk Oylaması'nda oy kullanması için evinden çıkamayan Erdin için Artvin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü harekete geçti. Erdin'i yaşadığı evden sedye yardımı ile alan sağlık ekipleri oy kullanmak üzere, oy kullanacağı sandığın bulunduğu Artvin 7 Mart İlkokulu'na getirdi. Sandığa gelmek için ambulansa yerleştirilen Erdin'in taşınmasına yakınları ve komşuları yardım etti. Erdin'e oy kullanacağı sandığa kadar kızı refakat ederken, oy kullanacağı kabine oğlu ile birlikte girerek oy kullanma işlemini tamamladı.

Oy kullanan Erdin geldiği ambulansla tekrar evine götürüldü.



Gümüşhane'de hastalar sandıklara devlet eliyle götürülüyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de evde bakım hizmeti alan ve hastanelerde tedavi gören hastalar anayasa değişikliği referandum unda oy vermek için mesafe aranmaksızın köylere taşınıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl başlatılan uygulama ile çağrı merkezini arayan hastalar mesafe farkı gözetilmeksizin vatandaşlık görevlerini yerine getirmek istediklerini beyan ettiklerinde 112 Acil Servis ve Evde Bakım Hizmetleri ekipleri tarafından oy kullanacağı yere götürülüyor ve ardından tekrar geri getiriliyor.

İl merkezine 46 kilometre mesafede, 2 bin 280 metre rakımlı Kostan Dağı'nın eteklerinde bulunan Bandırlak köyünde oyunu kullanacak olan diyaliz ve şeker hastası 68 yaşındaki Mehmet Salih Saltık ve eşi Mevlüde Saltık da bu hizmetten faydalanan onlarca kişiden sadece ikisi.

Üç yıldan beri diyaliz makinesine bağlanarak haftada 3 gün tedavi gören Saltık, evde bakım hizmetleri kapsamında müracaatını gerçekleştirdikten sonra sağlık görevlileri tarafından Hasanbey Mahallesindeki ikametinden uzun yıllar muhtarlık yaptığı köyüne oy kullanması için ambulansla getirildi.

Eski okul binasında kurulan oy sandığında köyündeki diğer 14 seçmen gibi oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren Saltık, "Millet, devlet demektir" tespitinde bulunarak, "Devletsiz millet, milletsiz devlet olmaz. Bundan daha iyi zaman da olmaz. Para var, hizmet var. Ne kadar büyük bir hizmet. Bir oy için ambulansla köye geldim. Oy kullanarak vazifemizi yaptık. Getiren götüren sağ olsun. Şükretmemiz lazım" diye konuştu.

Eşi Mevlüde Saltık ise eşinin 10 yıldır şeker hastası olduğunu belirterek, "Allah devletimize zarar, zeval vermesin. Devletten çok razıyız. Gelip beni evden alıyor, hastamı diyalize götürüyor, alıp oradan da eve getiriyor. Bundan büyük bir varlık olmaz" ifadelerini kullandı.