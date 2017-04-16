Türkiye Sandık Başında... Yaşlı ve Hasta Vatandaşlar Ambulanslar ile Taşındı



Engelliler ve hastalar da oylarını kullandı

MUĞLA - Muğla'da sabah saat 08.00'da başlayan Anayasa Değişikliği referandum oy kullanma işlemleri devam ederken, engelli ve hastalar da Büyükşehir ve Sağlık Müdürlüğü'nün araçları ile oy kullanacakları sandıklara taşındı.

690 bin 631 seçmenin bulunduğu Muğla'da 1984 sandıkta oy kullanma işlemleri sürüyor. 9 bin 920 sandık görevlisinin görev yaptığı Muğla'da oy kullanma işlemleri sakin bir ortamda sürüyor. Vatandaşlar sabah erken saatlerde oy kullanma işlemi için sandık başlarına gelirken, katılım oranının yüzde 85 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.

Hastalar Ambulanslarla taşındı

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için yaşlılar, hastalar ve engelliler de sandık başına akın etti. Muğla'nın Menteşe ilçesi Atatürk İlkokulunda oyunu kullanmak için gelen MS hastası Nuriye Ekim, sedye ile görevliler tarafından oy kullanmaya geldi. Yakınları yardımı ile oyunu kullanan 64 yaşındaki Nuriye Ekim, "İnşallah vatanımız için hayırlı olur. İnşallah hak neyse o olur" dedi.

Engelliler de oy kullandı

Menteşe TOKİ konutlarında oturan ve belden aşağısı tutmayan emekli Astsubay Ramazan Cihanyurdu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın engelli rampası bulunan araç ile oy kullanmaya getirildi. Cihanyurdu, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Her türlü seçimde vatandaşın fikri düşüncesi geçerli veya geçersiz, bilhassa geçerli olarak vatana millete hayırlı olsun. Vatandaşlık görevimi engelli de olsa yerine getirdim" dedi.



Yaşlı kadın sağlık görevlilerinin kollarında sandığa gitti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ayağı kırılan 89 yaşındaki Azime Sayar sağlık müdürlüğü görevlileri tarafından taşınarak oy kullanacağı Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu'na getirildi.

Kahramanmaraş İl Halk Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Kahramanmaraş'ta sağlık nedenlerinden ve yaşlılıktan dolayı oy kullanamayacak vatandaşları güvenli bir şekilde oy kullanacakları okullara taşıdı. 89 yaşındaki Azime Sayar da torunu ve görevliler eşliğinde oy kullanacağı Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulunda ki 1156 numaralı sandığa getirilerek oyunu kulanması sağlandı.

İl Halk Sağlık Müdürlüğü görevlisi, 65 yaş üstü vatandaşlar için böyle bir uygulama yaptıklarını belirterek, yardıma muhtaç vatandaşları, hastaları, yaşlıları vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri için böyle bir hizmet sunduklarını ifade ederek, "Bize düşen bu kadar isteğimiz sadece bir Allah razı olsun" dedi.

Azime Sayar'ın torunu İbrahim Sayar ise bir oy bir oy düşüncesiyle sandığa geldiklerini ifade etti.

Azime Sayar'ın oy kullandığı sırada aynı okulda oy kullanmaya gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak yaşlı kadına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



71 yaşındaki yaşlı kadın oyunu ambulansla gelerek kullandı

DÜZCE - Düzce'de 71 yaşında ki Alzheimer ve Parkinson hastası Husne Öztürk ambulansla geldiği okul önünde sağlık görevlilerinin yardımı ile oyunu kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde uygulamaya koyduğu yaşlı ve engellilerin oy kullanmasına yönelik ambulans hizmeti kapsamında Düzce il genelinde 80 kadar yaşlı ve engelli okullara getirilerek oyları kullandırıldı.

Beyciler İlkokulu'nda oy kullanan 71 yaşında ki Alzheimer ve Parkinson hastası Husne Öztürk'te sağlık görevlilerinin yardımı ile oyunu kullandı. Yaşlı kadının oy kullanmasının konuşan oğlu Mithat Öztürk, "Öncelikle devletimize çok teşekkür ediyorum. Günler öncesinden aradılar. Saatini ve randevusunu ayarladılar. Böyle bir hizmetten yararlanıp yararlanmayacağımızı sordular. Çünkü tam donanımlı bir cihazla getirilmesi gerekiyordu. Kendisi de çok istiyordu. Ne kadar yatalakta olsa vatandaş olarak görevlerini yerine getirmek istiyor. Bizde çok memnun olduk. Memleketimizde böyle hizmetlerin olmasından memnunuz. Bugün halk oylaması var bizde vatandaşlık görevimiz yerine getirdiği için vatandaşlık görevimizi yerine getirdiği için bizde o da çok mutlu olduk" dedi.

Düzce'de oy kullanma işlemi devam ediyor.



Memleket aşkı engel tanımıyor

ANTALYA - Antalya'da bacağı kırılan bir vatandaş, referandum da oy kullanmak için ambulansla okula gitti, sedye üzerinde de oy kullandı.

Antalya'da devam eden halk oylamasında vatandaşlar sandıklara akın ederken, sağlık sorunlarından dolayı evinden çıkacak durumu olmayan vatandaşlara da belediye görevlileri yetişiyor.

Kepez ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki 2 çocuk babası Ömer Karakuş, 2 hafta öncesi geçirdiği trafik akzası sonrası yürüyemeyecek hale geldi. referandum da oy kullanmak için Kepez Belediyesi'nden yardım isteyen Karakuş, belediye evde sağlık hizmetlerine bağlı ambulans ve 2 ATT (acil Tıp Teknisyeni) tarafından evinden sedyeyle alınarak yine ambulansla İsmail İltemir İlköğretim Okulu'na götürüldü. Karakuş, ambulansla okul bahçesine kadar getirilip, ATT görevlileri tarafından ikinci kata sedyeyle çıkartıldı. Burada sandık görevlilerinden oy pusulasını alan Karakuş, sedyenin üzerinde kabine girerek oy tercihini yaptı. Kabinden çıkan Karakuş yine sedye üzerinde sandığa pusulasını atarak oyunu kullandı. Karakuş daha sonra yine evde sağlık ekipleri tarafından ambulansla evine götürüldü.

Oy kullandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ömer Karakuş, "Trafik kazası sonucu ayağım kırıldı. Allah razı olsun Kepez Belediye Başkanımız Hakan Bey hastaneye götürüp getirdi. Vatanımız, Türk Milleti için, Sayın Cumhurbaşkanımız için hayırlı olur inşallah. Oy kullanmak bizim için engel değil, ayağımız kırılsa da, kesilse de kesinlikle oyumuzu kullanacağız" dedi.



Çorum'da 75 hasta sağlık görevlileri tarafından sandığa götürüldü

ÇORUM - Çorum'da Anayasa değişikliği referandum u için oy verme işlemi sürerken evde bakım hizmeti alan vatandaşlar ve engelliler sağlık görevlileri tarafından sandık başına taşınıyor.

Sağlık Bakanlığı, evde sağlık hizmeti alan hasta vatandaşların oy kullanması için "Hastayım oyumu kullanıyorum" sloganıyla sandık merkezlerine taşıyor. Çorum'da ilerleyen yaşı nedeniyle görme ve yürüme güçlü çeken dolayı evde sağlık hizmeti gören bir hasta sağlık görevlileri tarafından Cumhuriyet Ortaokulu'na getirilerek oyunu kullandı.

Uygulama hakkında telefonlanla görüşlerine başvurduğumuz Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yöneticileri Çorum'da şuana kadar yaklaşık 75 kişinin oy kullanmak için kendilerine başvurduğunu belirterek, gelen talepler doğrultusunda evde sağlık hizmeti alan, engelli ve yaşlıların sağlık görevlileri eşliğinde oy kullanacakları merkezlere götürüldüğünü belirttiler.



70 yaşındaki hasta oyunu ambulansta kullandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki hasta ambulansla getirildiği mahallede oyunu ambulansın içerisinde kullandı.

Kdz. Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi'ndeki hastalar ambulans ve hizmet araçları ile oy kullanmaya götürüldü. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Müdürü Yardımcısı İbrahim Duvarcı İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte evde bakım hizmeti alan ve hastanede yatan toplam 22 hastayı 11 hizmet aracı ile oy kullanacakları sandıklara taşıyacaklarını söyledi. Duvarcı ayrıca kendi hastanede tedavi gören ve kendi imkanları ile oy kullanabilecek durumda olan 50 hastanın da sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gittiklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 70 yaşındaki Nazmi Kılıç, sedye ile ambulansa alınarak Göktepe Mahallesi'nde kurulan 1071 numaralı sandıkta oyunu kullanmaya getirildi. Sandık görevlileri Nazmi Kılıç'ın kimlik bilgilerini kontrol ederek, oyunu bir yakının nezaretinde ambulansın içerisinde kullandırdı.

Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Nazmi Kılıç, kendisini oy kullandırmaya getiren görevlilere teşekkür etti. Kılıç gazetecilere yaptığı açıklamada "Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun. Geleceğimiz şenlik ve güzel olsun. Çoluğumuza çocuğumuza güzel bir miras bırakalım. Bu benim özel görevimdi. Vatanımız için bu güne kadar yaşadım. Bundan sonrada uzatmalı da olsa yine yaşayacağım" dedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde sağlık ekipleri kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Mersin'de engelliler sandığa araçlarla taşındı

MERSİN - Mersin'de, Büyükşehir Belediyesine bağlı engelli transfer araçları, referandum da engellilerin hizmetine sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy kullanmak isteyen ağır engelli bireyleri evlerinden alarak transfer araçları ile oy kullanacakları ilgili merkezlere götürdü. Ağır engelli bireylerin kendi imkanları ile oy kullanmaya gidemediği gerçeğinden yola çıkarak hareket eden Büyükşehir Belediyesi, talep üzerine halk oylamasının gerçekleştirildiği gün engelli bireyleri transfer araçları ile evlerinden alarak oy kullanacakları ilgili merkezlere kadar götürdü.

Ayaklarında problem olduğu için yürüme güçlüğü çektiğini söyleyen Şadiye Çelik, "Ben bu hizmet için çok teşekkür ederim. Benim tekerlekli sandalyem yok. Oy kullanmaya giderken çok zahmet çekecektim. Ama sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bir telefonla geldi. Beni evimden aldı. Oy kullanacağım sandığa kadar götürdü. Oyumu kullandım şimdi tekrar evime bırakacaklar. Çok güzel bir hizmet. Allah razı olsun" dedi.

Büyükşehir engellilere yönelik hizmetlerini takdir ettiğini ve çevresindeki herkese mümkün olduğunda duyurmaya çalıştığını söyleyen refakatçi Aykut Özen, "Benim annem yatalak hasta. Nasıl oy kullanmaya götüreceğiz diye düşünüyorduk. Büyükşehir Belediyesinin böyle bir hizmeti olduğunu biliyordum. Telefonla aradım, sağ olsunlar geldiler bizi aldılar. Annem oyunu kullandı. Şimdi de evimize tekrar bırakacaklar" diye konuştu.



Yaşlı kadın sedyede oy kullandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bakıma muhtaç 81 yaşındaki kadın, sedye ile getirildiği okulda oyunu kullandı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da 81 yaşındaki bakıma muhtaç Resmiye Aytaç, referandum da oy kullanabilmek için ambulansla Süleymanpaşa 50. Yıl Ortaokuluna getirildi. Burada sedye yardımıyla okulun içine taşınan Aytaç, sedyeyle birlikte paravana götürülerek oyunu kullandı. Yaşlı kadın, oy pusulasını sandığa attıktan sonra tekrar sağlık ekipleri tarafından ambulansla evine bırakıldı.

Resmiye Aytaç'ın torunu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eskiden böyle bir şey yoktu. İyi bir şey, herkese teşekkür ederiz. Gerçekten çok iyi ilgileniyorlar" dedi.

Öte yandan Çorlu'da da yaşlı ve engelliler, okulların zemin katlarında kurulan oy verme alanlarında oylarını kullandılar.



Hastalar sedye ile oy kullanmaya götürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te felçli, obez ve solunum sıkıntısı çeken hastalar, sedye ile götürüldüğü okulda, oyunu kullandı.

Gaziantep'te sabah saat 07: 00'de başlayan oy kullanma işlemi sürerken, felçli, obozite ve solunum yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan hastalar ise ambulanslarla sandıkların bulunduğu okullara götürüldü. 112 ekipleri tarafından evlerinden sedye ile alınan hastalar, ambulanslarla hastaların oy kullanacağı okullara götürüldü. Yine sedye ile ambulanstan indirilen hastalar, sağlık görevlilerin yardımıyla, sınıflarda kurulu bulunan sandıklarda oyunu kullandı.

Hasta ve yakınları ise sağlık görevlilerine yardımları nedeniyle teşekkür ve dualar etti.



Sivas'ta yatalak hastalar sandık başına gitti

SİVAS - Sivas'ta Evde Sağlık Hizmeti uygulaması bazı yatalak hastalar ve yaşlılar, evlerinden ambulansla alınarak götürüldükleri okullarda sandık başına giderek oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da vatandaşlar sandık başına gitti. Oy verme işlemi 2 bin 213 sandıkta saat 07.00'de başladı. Sağlık Bakanlığı talimatıyla kurulan 444 3 383 hattına gelen ihbarlar ve Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nin tespitleriyle kentte hasta ve yaşlılar evlerinden ambulanslarla alınarak oy kullanacağı okullara götürüldü. Burada sağlık ekiplerinin ve görevlilerin yardımıyla yaşlı ve hasta vatandaşlar sandık başına giderek oyunu kullandı. Oy verme işlemini tamamlayan hastalar daha sonra evlerine götürüldü.