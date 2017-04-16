Türkiye Sandık Başında... Yaşlı ve Hasta Vatandaşlar Ambulanslar ile Taşındı



Sandık felçli hastanın ayağına geldi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da felçli olduğu için evden çıkamayan bir hasta, 112 Acil Servis ekiplerinin yardımı ile referandum oyunu kullandı.

Kent merkezinde yaşayan doğuştan felçli olan ve belden aşağısı tutmayan Ahmet Özgür isimli vatandaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi öngören anayasa değişikliği halk oylamasında oyunu 112 Acil Servis ekiplerinin desteği ile kullandı. Marulcu Mahallesi, Açıkgözoğlu Sokakta oturan Özgür, sağlık ekipleri tarafından kombinasyon (sandalye) sedye ile alınarak ambulans ile oy kullanacağı Gedik Ahmet Paşa İlköğretim okuluna getirildi. Sağlık ekipleri daha sonra Özgür'ün oy kullanacağı sandığa giderek görevlilere durumu anlatıp yardım istediler. Ellerinde tercih pusulası ve mühür ile dışarı gelen görevliler ambulansın içerisine binerek Özgür'e oyunu kullandırdılar.

Oy kullandığı ambulansta gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür ise demokratik hakkını kullanmada yetkilerin kendisine sağladığı bu hizmete teşekkür etti.

Öte yandan, 112 Acil Servis ekiplerinin kent genelinde 216 hastaya oy verme işleminde yardımcı olacağı ve oylarını kullanmaları için ambulans ile okulları taşıyacağım belirtildi.



Bingöl'de hastalar sandık başına taşınıyor

BİNGÖL - Anayasa değişikliği referandum u için oy verme işleminin sürdüğü Bingöl'de evde bakım hizmeti alan vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından sandık başına taşınıyor.

Sağlık Bakanlığı, evde sağlık hizmeti alan hasta vatandaşların oy kullanması için "Hastayım oyumu kullanıyorum" sloganıyla sandık merkezlerine taşıyor. Bingöl merkez Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde kalça kırığından dolayı evde sağlık hizmeti gören 75 yaşındaki Şükrü Barası, oy kullanma isteğini İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesindeki Evde Bakım Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ne bildirdi. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla evinden alınan Barası, Düzağaç Ortaokulu'ndaki 1097 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bingöl'de evde sağlık hizmeti alan 786 vatandaştan şimdiye kadar 83 kişi, Sağlık Bakanlığı'nın 444 38 33 numaralı hattı arayarak oy kullanma talebinde bulunduğu öğrenildi.



Yaşlı kadın sedye ile geldiği sandıkta oyunu kullandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde oyunu kullanamayacak kadar hasta ve yaşlı olan 16 kişi, hasta nakil araçları ve sağlık personellerinin eşliğinde sandık başına getirilerek oylarını kullandılar.

Kozan Devlet Hastanesi Hasta Nakil Biriminden yardım isteyen Serebral Vasküler Hastası olan ve ayakta duramayan Şükriye Baysal isimli hasta Aslanpaşa Mahallesi Arık Sokaktaki evinden sağlık görevlileri eşliğinde hasta nakil aracına yakınları ile beraber alındı. Baysal oyunu kullanacağı İnkılap İlkokuluna getirildi. Burada hasta nakil aracından indirilen Şükriye Baysal oyunu kullanacağı 1026 nolu sandığa gitmek için önce sedyeden indirilerek battaniyeye sarılıp tekerlekli sandalyeye bindirildi. Okul binasının 2. katında bulunan 1026 nolu sandığa sağlık ekipleri, yakınları ve okul görevlilerinin yardımı ile çıkarılan Baysal oyunu kullandı. Baysal, "Ben vatandaşlık görevimi yerine getirdim herkes oyunu kullansın" dedi.



Yaşlı kadın sedyeyle oyunu kullandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bakıma muhtaç 81 yaşındaki kadın sedye ile oyunu kullandı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi olan Süleymanpaşa'da 81 yaşında bakıma muhtaç bir kadın 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Süleymanpaşa 50. Yıl Ortaokulu'na getirildi. Burada sedye yardımıyla okulun içine taşınan 81 yaşındaki Resmiye Aytaç, sedyeyle birlikte paravana götürülerek oyunu kullandı. Resmiye Aytaç oy pusulasını sandığa attıktan sonra, tekrar sağlık ekipleri tarafından ambulansla evine bırakıldı.

Yaşlı ve bakıma muhtaç Resmiye Aytaç'ın torunu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eskiden böyle bir şey yoktu. iyi bir şey herkese teşekkür ederiz. Gerçekten çok iyi ilgileniyorlar" dedi.

Öte yandan Çorlu'da da yaşlı ve engelliler okulların zemin katlarında kurulan oy verme alanlarında oy kullandılar.



Sedyeyle oy kullanmaya getirildi

MUŞ - Muş'ta kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.

Merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde kalp yetmezliği hastalığı olan 88 yaşındaki Hayriye Kaya, oy kullanmak için İl Sağlık Müdürlüğüne başvurdu. Başvuru üzerine sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınan Kaya, oy kullanacağı Yeşilce İlkokulu'na götürüldü. Sedyeyle oy kullanacağı 1107 numaralı sandığın bulunduğu yere kadar götürülen Kaya, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine götürüldü.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekim Yardımcısı Bülent Şener, gelen çağrılar üzerine yatalak hastaları oy kullanmaları için sandık başına götürdüklerini söyledi. Şener, şu ana kadar 7 hastayı oy kullanmak için evinden aldıklarını kaydetti.



Ambulanslarla oy kullanmaya gittiler

KARABÜK - Karabük'te evde bakım hizmeti alan ve sağlık hizmeti almayan engelli vatandaşlar, Sağlık İl Müdürlüğü'nün tahsis ettiği ambulanslarla oylarını kullanıyor.

Evde bakım hizmeti alan ve engelli olan vatandaşlar, referandum da oy kullanmaya devam ediyor.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin ortaklaşa çalışması ile 112 ambulansları, hastanelere ait nakil araçları ve evde sağlık hizmetlerine ait araçlarla birlikte toplam 20 araç tahsis edilen yaklaşık 150 hasta ve engelli evlerinden ve hastanelerden alınarak oy kullanacakları okullara götürülüyor. Durumu iyi olan vatandaşlar nakil araçlarıyla oy kullanmaya götürülürken, yürüyemeyen ya da sağlık durumu iyi olmayan hastalar ise sedye ve tekerlekli sandalyelerle ambulanslara alınıyor.

Evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı Mimar Sinan Ortaokuluna getirilen 64 yaşındaki yürüme engelli Ayşe Barlars sağlık personelince sedyeyle oy kullanacağı 1084 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa getirildi. Barlas, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine götürüldü.

Ayşe Barlas, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önceki seçimlerde oy kullanmaya oğlunun getirdiğini söyleyerek," Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İnşallah Hayırlısı olur." dedi.