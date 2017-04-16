Türkiye Sandık Başında... Yaşlı ve Hasta Vatandaşlar Ambulanslar ile Taşındı

TÜRKİYE SANDIK BAŞINDA... YAŞLI VE HASTA VATANDAŞLAR AMBULANSLAR İLE TAŞINDI



Ambulanslarla oy kullanmaya gittiler

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hastanelerde tedavi gören vatandaşlar, Sağlık İl Müdürlüğü'nün tahsis ettiği ambulanslarla oylarını kullanıyor.

Hastanelerde tedavi gören vatandaşlar, referandum da oy kullanmaya devam ediyor. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaklaşık 40 araç tahsis edilen hastalar, tedavi gördükleri hastanelerden alınarak oy kullanacakları okullara götürülüyor. Durumu iyi olan vatandaşlar minibüslerle oy kullanmaya götürülürken, yürüyemeyen ya da sağlık durumu iyi olmayan hastalar ise sedye ve tekerlekli sandalyelerle ambulanslara alınıyor. Oyunu kullanan hasta vatandaşlar ise, yeniden hastanelere götürülerek, tedavilerine devam ediliyor. Oy kullanan hastalar uygulamadan ötürü memnun olduklarını söylerken, projeyi hayata geçirenlere teşekkür ettiler.



Sağlıkçıların sırtında oy kullandılar

Hasta olan vatandaşlar sağlıkçıların sırtında ve sedyeler ile taşınarak oy kullandırıldı



ADIYAMAN - Adıyaman'da sandığa kendi imkanları ile gidemeyen hastalar, sağlıkçıların sırtında ve sedyeler ile gidip oy kullandı.

Sandığa gitmekte güçlük çeken, sandığa kendi imkanları gidemeyecek olan hastalar için Sağlık Bakanlığının başlattığı uygulama bir çok hastanın sandık başına gitmesini sağladı. Adıyaman'da Evde Bakım Birimi tarafından yönlendirilen sağlık ekipleri evden aldıkları hastaların oy kullanmalarına yardımcı oldu.

Hastalar sağlık görevlilerinin sırtında ve sedyeler ile taşınarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili referandum da oy kullanmaları sağlandı. Çoğunluğu yaşlı olan hastalar, kendilerine yardım eden sağlık görevlileri ve devlet yetkilileri dua etti.

Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin işbirliği ile Adıyaman'da 26 araç, 46 sağlık ekibi ile tahmini 230 hastaya hizmet verilecek.

Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, "İl genelinde 230 vatandaşımız sandığa gitmek için bizden yardım istedi. Bizde bu 230 vatandaşımıza halklarını kullanmaları için destek oluyoruz. Vatandaşlarımızı evinden alıp sandıkta oy kullandırttıktan tekrar evlerine bırakıyoruz" dedi.



Ambulanslarla yataktan sandığa götürüldüler

Adana'da 293 yatalak hasta sağlık görevlileri tarafından evlerindeki yataklarından alınıp ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara götürüldü



ADANA - Adana'da 293 yatalak hasta sağlık görevlileri tarafından evlerindeki yataklarından alınıp ambulanslarla sandığa götürüldü.

Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü yatalak ve kötürüm bin 400 hastayı telefonla arayarak referandum seçimlerinde oy kullanmaları için ambulans hizmeti almak isteyip istemediklerini sordu. Oy kullanmak için 293 hasta yardım istedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 ambulans ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ait 40 araç seferber olarak yatalak ve kötürüm hastaların oy kullanmasını sağlamak için sağlık görevlileriyle onları oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okullara götürdü, işlem tamamlanınca da tekrar evlerindeki yataklarına bıraktı.

Seyhan ilçesindeki Ayfer Doğruol İlköğretim Okulu'nda oy kullanmak için ambulansla Tellidere Mahallesi'ndeki evinden alınıp sandık başına getirilen felçli Musa Atmaca (76), hizmetten memnun kaldığını belirterek kullandığı oyun vatan için hayırlı olmasını diledi.

Musa Atmaca'nın vekaleten oyunu kullanan eşi Hatice Atmaca ise aldıkları hizmet için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



Tokat'ta yatalak hasta sedyede oy kullandı

TOKAT - Tokat'ta 49 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan Abdullah Muttalip Ünlü (74), Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından evinden alınarak hasta nakil aracı ile oy kullanmaya götürüldü.

Tokat'ta 49 yıl önce geçirmiş olduğu trafik kazası nedeni ile belden aşağı felç olan 4 çocuk babası Abdullah Muttalip Ünlü, vatandaşlık görevini yerine getirerek oy kullanmak için Tokat Halk Sağlılığı Müdürlüğü ekiplerini aradı. Görevliler tarafından yaşlı adam 3 kattaki evinden sedye ile alınarak hasta nakil aracına bindirildi. Halil Rıfat Paşa İlkokuluna getirilen yaşlı adam Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımı ile oy kullanacağı sandığa getirildi. Oyunu tekerlekli sandalyede kullanan Ünlü, "Oyumu kullanmak istiyordum, ekiplerin yardımı ile oyumu kullanabildim. Bu hizmetler olmasa oy kullanmaya gelemezdim. Bir sürü eziyet olacaktım. Rahatça geldim oyumu da kullandım" dedi.

Aliye Ünlü ise eşinin 49 yıldır felç olduğunu beyin felci geçirmesi nedeni ile de tamamen yatalak olduğunu belirterek, "Allah razı olsun devletimizden yardımcı oldular. Bu hizmet olmasa oy kullanamayacaktı" diye konuştu.

Ali Topçubağı Ortaokulunda oy kullanmaya gelen Duran Gün gözlerinin iyi görmemesi nedeni ile zor anlar yaşadı. Yaşlı adamın eşi Pakize Gün eşine oy kullanmasına yardımı olmak istemesine izin verilmemesi nedeni ile kısa süreli tartışma yaşandı. Yaşlı adam eşinin yardımı ile oy kullanma kabinine girdikten sonra tek başına oyunu kullandı.



72 yaşındaki hasta vatandaş oy kullanmaya ambulansla geldi

BOLU - Bolu'da, 72 yaşındaki Rıdvan Ertani isimli vatandaş oy kullanmak için ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı sandığın bulunduğu okula götürüldü.

Bolu'da, evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimince yapılan çalışma doğrultusunda tespit edildi. Oy kullanacakları alanlara gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için tahsis edilen 18 araç ve 49 sağlık personeli sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 50. yıl Ortakokulu'nda oy kullanacak olan 72 yaşındaki Rıdvan Ertani isimli hasta vatandaş, evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı okula götürüldü. Tekerlekli sandalye yardımıyla oy kullanacağı sandığa götürülen Ertani oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansla evine götürüldü.