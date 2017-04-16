Türkiye Sandık Başında - Yabancı Gözlemciler (1)

- Seçmen listesinden görüntü

Vatandaşların seçmen listesini kontrol etmesi

Oy pusulalarından görüntü

Sandık görevlilerinden görüntü

Vatandaşların oy kullanması

Yabancı gözlemcilerden görüntü

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Okulun dışarıdan görüntüsü Doğu Anadolu'daki 7 ilde seçmen, anayasa değişikliği halk oylaması için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.



Oylama için Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da oy kullanmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmeye başladı.



Oy kullanacakları yerlerde vatandaşlar polisler tarafından üst aramaları yapılarak salonlara alındı.



Burada ehliyet ve nüfus cüzdanlarını ibraz eden vatandaşlar, pusulalarını alıp oylarını kullandı.



Sandık görevlileri de oy kullanma işlemleri öncesinde zarf, tercih mührü ve pusulaları hazırladı.



Bölgede oy kullanma işlemi saat 16.00'ya kadar devam edecek.



Öte yandan oy kullanma işlemleri sırasında bazı sandıklarda yabancı gözlemciler olduğu görüldü.