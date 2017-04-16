Türkiye Sandık Başında - Vali Demirtaş Oyunu Kullandı

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın oy kullanması

Mahmut Demirtaş'ın konuşması ADANA- Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Adana'da oy verme işlemi başladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Seyhan ilçesi Çobanoğlu Mesleli ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek 1018 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Demirtaş daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana genelinde 995 binada oy kullanma işleminin devam ettiğini belirtti.



Memleket ve milletin için hayırlı olması dileklerinde bulunan Demirtaş, "Şuanda 460 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. İnşallah 1 milyon 510 bin 123 vatandaşımız oylarını kullanacak. Bütün emniyet ve güvenlik tedbirleri alındı. Hiç bir sıkıntı yok. Vatandaşımız huzur içerisinde oylarını kullanabilirler. Öncelikle bugün yaşlılar ve engelliler için tedbirlerimizi aldık. 650'nin üzerinde engellimizi araçlarla alarak oylarını kullandıracağız." ifadelerini kullandı.



Demirtaş çıkan sonucun hem Adana'ya hemde ülkeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.