Türkiye Sandık Başında - Vali Aksoy ve Belediye Başkanı Atilla Oylarını Kullandı

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için yapılan seçimde, oylarını verdi.



Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için yapılan seçimde, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Emiri Ortaokulu'nda oylarını kullandı.



Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Aksoy, güvenlik anlamında herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını ve gerek kent gerekse de kırsal kesimlerinde güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.



Diyarbakır'ın bazı kırsal bölgelerinde sandıkların taşındığını belirten Aksoy, "Toplam 10 bini aşan güvenlik görevlimiz var. Merkezlerde polis, kırsal bölgelerde jandarma ve güvenlik korucularıyla güvenlik tedbirleri alındı. Altı bölgede helikopterlerle oy pusulaları bölgelere intikal ettirildi." diye konuştu.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla da merkez Bağlar ilçesindeki Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.