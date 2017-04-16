Türkiye Sandık Başında - Engelliler Oy Kullandı
- Engelli vatandaşların sağlık ekiplerince okula gelmesi Yöresel kıyafetli Adanalı vatandaşın oy vermesi ADANA- Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Adanalı vatandaşlar oy verme işlemi başladı.
- Engelli vatandaşların sağlık ekiplerince okula gelmesi
Yöresel kıyafetli Adanalı vatandaşın oy vermesi
ADANA- Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasına yönelik yapılan seçimde Adanalı vatandaşlar oy verme işlemi başladı. Bir vatandaş yöresel kıyafetiyle oy kullanmaya geldi.