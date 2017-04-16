Türkiye Sandık Başında - Diyarbakır/adıyaman/şırnak/

-Seçmenlerin oy kullanması

-Sandıklardan detaylar Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Şırnak ve Siirt'te seçmen anayasa değişikliği halk oylaması için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti.

Doğu ve Güneydoğu ile Doğu Karadeniz'deki 32 ilde oy verme işlemi 07.00'den itibaren başladı.