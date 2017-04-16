Türkiye Sandık Başında

CHP'de, halk oylaması sonuçları Parti Meclisi (PM) salonunda oluşturulan Seçim Takip Merkezinden takip ediliyor.



Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sandıkların açılmaya başlamasıyla CHP Genel Merkezi'ndeki hareketlilikte arttı.



CHP'de halk oylaması sonuçları, genel merkezin dördüncü katında bulunan PM salonundaki Seçim Takip Merkezi aracılığı ile yakından takip edilecek. CHP, YSK'nın yanı sıra sonuçlar için kendi sistemini de kullanacak.



Salona sonuçların yansıtılacağı dev bir ekran kurulurken, bir ihbar hattı da oluşturuldu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, YSK'daki sistemin bir benzeri olan, 81 il ve 971 ilçede online takip edilen bir sistemleri olduğunu söyledi.



Aksünger, "Burada görevli arkadaşlarımız, bütün il ve ilçelere bölünmüş durumda. Verilen hepsi, ıslak imzalı tutanaklarla birlikte sistemimize girilecek, YSK'dan gelen verilerle karşılaştırılacak. Sistemde 'kırmızı' görünen durumlarla ilgili itirazlar ise otomatik yapılacak." dedi.



Öte yandan genel merkezin ikinci katı da basın mensupları için hazırlandı. Burada da yine dev bir ekran bulunuyor.



Genel merkez binasının ön kısmına da partinin kampanya logosunun bulunduğu dev afiş asıldı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını Ankara Çukurambar'daki evinden takip ediyor.