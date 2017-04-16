Türkiye Sandık Başında

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması kapsamında oyunu Ticaret Odası Ahi Sinan İlkokulunda kullandı.



Milletvekili Tin, halk oylamasına ilişkin oyunu Ticaret Odası Ahi Sinan ilkokulunda 1164 numaralı sandıkta kullandı.



Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Tin, Türkiye'nin tarihi bir gün yaşadığını söyledi.



"Ay yıldızlı bayrağımız, vatanımız, devletimiz, istiklalimiz ve istikbalimiz için oyumuzu kullandık. diyen Tin, şunları dile getirdi:



"Daha müreffeh, daha istikrarlı Türkiye için bugün bir milat, yeni bir başlangıç, millet olarak önemli bir dönüm noktasındayız. 16 Nisan tarihi milletimizin güven, istikrar, tarafsız yargı, güçlü meclis, güçlü hükümet, daha ileri demokrasi ve geleceğimiz için evet diyerek tarih yazacağı gün olarak hafızalarımızda yerini alacak."



Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan oyunu kullandı



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu kullandı.



Zolan, anayasa değişikliğine ilişkin oyunu Gerzele Mahallesi'ndeki Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 2071 numaralı sandıkta kullandı.



Oyunu kullanmaya eşi Berrin Zolan ile birlikte gelen Zolan, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sandık görevlilerine "iyi çalışmalar" diledi.



Oyunu kullanmasının ardından eşi Berrin Zolan ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Osman Zolan, bugünün Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bugün millet iradesinin sandığa yansıyacağı ve ülkemiz açsından daha güzele, daha iyiye gitmenin başlangıcı olacak bir gün." dedi.