Türkiye Sandık Başında

Düzce'nin Yığılca ilçesinde hasta ve yaşlı çift sağlık ekiplerinin yardımıyla sandığa gitti.



Tıraşlar köyünde hasta ve yürüyemeyecek durumda olan Necati Erdoğan (85) ile eşi Kezban Erdoğan (82) hasta nakil aracı ile evlerinden alınarak şehit er Recep Erdoğan İlkokuluna getirildi.



Sedye ile getirildikleri 1051 numaralı sandıkta görevliler yardımıyla oylarını kullanan çift, daha sonra tekrar sağlık ekiplerinin yardımıyla evlerine götürüldü.



Kaynaşlı



Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek köyünde yaşayan görme engelli ve fiziksel engelli çift Sezgin ve Meliha Aktaş, sağlık ekiplerinin yardımıyla sandığa gitti.



Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Sezgin Aktaş, "Görme engelliyim çocuklarım ve ailemin desteği ile yaşamımı devam ettiriyorum. Bugün de memleketimizin geleceği için çok önemli olduğunu düşündüğüm halk oylamasına katılmak için eşimle birlikte sandığa geldik. Oy kullanmak, benim ve eşimin olduğu gibi tüm vatandaşların vatandaşlık görevidir. Tüm vatandaşlarımızı, görüşü ne olursa olsun vatandaşlık görevini yerine getirmeye davet ediyorum." dedi.



Akçakoca



Akçakoca ilçesinde de 97 yaşındaki Nazmiye Özdemir, Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakınlarının yardımıyla gelerek oyunu kullandı.



Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Özdemir, bu yaşına kadar tüm seçimlerde oyunu kullandığını söyledi.



Özdemir, seçimlerin Türkiye için hayırlısıyla neticelenmesi temennisinde bulundu.