Türkiye Sandık Başında

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, oyunu Sakarya'da kullandı.



Geyve ilçesindeki Anadolu Lisesine gelen Dişli, 1116 numaralı sandıkta oy verdi.



Oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dişli, ikamet ettiği Geyve ilçesinde oyunu kullandığını söyledi.



Sakarya'nın şu ana kadar beklentileri yönünde göründüğünü belirten Dişli, "Ondan da önemlisi, Türkiye genelinde de çok pozitif bir hava var. Çok sakin geçmesi ayrıca sevindiriyor. Gerek sayın Cumhurbaşkanımız, gerekse sayın Başbakanımız zaten, 'Milli iradenin tercihi neyse onu en kısa zamanda en iyi şekilde uygulayacağız.' diyor. İnşallah sadece Türkiye için değil, bu coğrafya ve gönül coğrafyamız için de hayırlı sonuç çıkar. Ne sonuç çıkarsa çıksın, en hayırlısı olacağına eminiz." diye konuştu.



Dişli, bundan sonra hızla ekonomiye konsantre olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"İnşallah pazartesiden itibaren Türkiye'de çok daha güzel hava olacak. Hem sakin geçmesi hem de beklentilerimizin her geçen dakika daha iyiye gitmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Sakarya'da katılım oranı oldukça yüksek. Herhalde yüksek bir katılım olacak gibi görünüyor. Değişik illerdeki milletvekili arkadaşlarımı da aradım. Onlar da 'Katılım ve hava çok iyi.' diyorlar.



Tabii biz çok örgütlü bir partiyiz, teşkilatımız çok canlı. Tüm sandıklarda arkadaşlarımız hem sandık kurulunda hem de dışarıda görevdeler. Katılımın iyi olduğunu söylüyorlar. Ne sonuç çıkarsa çıksın, Türkiyemiz, coğrafyamız ve gönül coğrafyamız için hayırlı olsun. Bundan sonra artık önümüzde inşallah siyasi kriz beklentisi, 'öyle olacak, böyle olacak' beklentisi olmadan, ekonomiye konsantre olup kaldığımız yerden hedeflerimize ulaşırız."