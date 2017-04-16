Türkiye Sandık Başında

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması kapsamında oyunu kullandı.



Eşi Şükriye Şahin ile oyunu kullanacağı Fatih Ortaokulu'na gelen Şahin, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Şahin ile eşi, daha sonra 1204 No'lu sandıkta oylarını kullandı.



Şahin, Türkiye'nin kabuğundan çıkması için halk oylamasının şans olduğunu belirterek, sandıklardan güçlü bir Türkiye'nin çıkmasını umut ettiğini dile getirdi.