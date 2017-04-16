Türkiye Sandık Başında

Taşova ilçesinde yaşamını yatağa bağımlı şekilde sürdüren kişi, sağlık ekiplerince ambulansla alınarak oyunu kullanacağı okula götürüldü.



Yaşamını yatağı bağımlı sürdüren Necati Çetin (67), sağlık ekiplerince ambulansla evinden alındı. Oyunu kullanacağı Yeşilırmak İlkokuluna götürülen Çetin, kızı Fikriye Bolat'ın da yardımıyla 1001 nolu sandıkta oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi.



Bolat, babasının felçli olması nedeniyle yetkililerden yardım istediklerini belirterek, "Sağ olsunlar, ambulansla babamı oy kullanacağı okula götürdük ve vatandaşlık görevini yerine getirdi. Bize yardımcı olanlara teşekkür ediyorum." dedi.