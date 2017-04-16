Türkiye Sandık Başında

Gaziantep'te bu akşam dünya evine girmeye hazırlanan Mehmet ve Sariye Erdine çifti, sandık başına giderek oy kullandı.



Erdine çifti, düğün törenleri öncesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Dülükbaba İlkokulu'nda oy verdi.



Buraya damatlığı ile gelen Mehmet Erdine, halk oylamasının vatana, millete hayırlı olmasını dileyerek, düğün heyecanına rağmen, vatandaşlık hakkı olan oy kullanmayı da ihmal etmediklerini söyledi.



Hem bu haklarını kullanmanın hem de dünya evine girecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erdine, artık çocuklarına anlatacakları ilginç bir anıları bulunduğunu vurguladı.



Erdine, "Oyumuzu kullandık, buradan düğünümüze gideceğiz inşallah." dedi.



Sariye Erdine de çok farklı bir heyecan yaşadıklarını dile getirerek, "Çok değişik bir duygu. Hem düğün, hem seçim heyecanını birlikte yaşadık. İnşallah ülkemiz için en güzeli olur." ifadesini kullandı.



Gelin Sariye Erdine, oy vermeye dünkü kınada giydiği kıyafet ile geldiğini, buradan kuaföre giderek gelinliğini giyeceğini akşam da düğün törenlerinin yapılacağını söyledi.