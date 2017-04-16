Türkiye Sandık Başında

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Huzur içinde bir oylamayı gerçekleştiriyoruz. Gerek Karabük'te, Safranbolu'da, ilçelerimizde, ülkemizde." dedi.



Karabük'te, Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi'nde 1084 No'lu sandıkta oy kullanan Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oylamanın hayırlara vesile olmasını diledi.



Yapılan oylamanın Türkiye, millet ve ülkenin geleceği için önem arz ettiğini ifade den Ceylan, şöyle konuştu:



"Bu anayasa oylamasında halkımızın katılımı memnuniyet verici düzeyde. O nedenle tüm seçmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu anayasa değişikliği oylamasının ülkemiz, milletimiz için iyiliklere, güzelliklere vesile olmasını diliyorum. Getirilen 18 maddelik anayasa değişikliği paketi, yönetim sistemimizle ilgili çok yakından ilgilendiren maddeler içeriyor. O açıdan çok önemli. Eğer kabul olursa bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçmiş olacağız. Eğer kabul edilmediği takdirde mevcut anayasa ile devam etmeye çalışacağız."



Katılımın fazla olmasını beklediklerini aktaran Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı:



"İnanıyorum ki, milletimizin tercihi, teveccühü doğrultusunda ülkemizin geleceği açısından, ülkemizin hızlı bir şekilde gelişmesi, kalkınması açısından bir fırsat oluşturacaktır diye düşünüyorum. Takdir yüce milletimizindir. Huzur içinde bir oylamayı gerçekleştiriyoruz. Gerek Karabük'te, Safranbolu'da, ilçelerimizde, ülkemizde. Birliğimize, beraberliğimize, birlikteliğimize de vesile olmasını diliyorum."