Türkiye Sandık Başında

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için Atatürk İlkokulu'nda sandık başına gitti.



Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Akhan, "Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi ben de hür irademle kayıtlı bulunduğum sandığa gidip oyumu kullandım. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlarımızın hiçbir baskı, tehdit altında kalmadan oylarını kullanmaları için önlemler alındı. Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla oylarını kullanabilir. İnşallah sandıklardan ülkemiz için en iyi sonuç çıkar." dedi.





Akhan, vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.