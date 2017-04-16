Türkiye Sandık Başında

Antalya'da, yatalak ve hasta vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından oy kullanacakları okullara götürüldü.



Antalya Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda, evinde sağlık hizmeti alan, hastanede yatan ve sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlara destek verildi.



Antalya'da, hastanelerde yatan veya evinde sağlık hizmeti alan bazı vatandaşlar, ambulansla götürüldükleri okullarda, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oylarını kullandı. Vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra aynı şekilde evlerine bırakıldı.



Antalya Sağlık Müdürü Ünal Hülür, kentte evde sağlık hizmeti almakta olan yaklaşık 7 bin kişiye tek tek ulaşıldığını ve yaklaşık 515 kişinin oy kullanmak üzere araçlarla oy kullanacakları merkezlere taşındığını kaydetti.



Hastaların ya da hasta yakınlarının taleplerini, evde sağlık hizmetleri çağrı merkezinin 444 38 33 numaralı telefonunu arayarak iletiklerini kaydeden Hülür, "60 nakil aracı ve 200 personelle şu ana kadar 515 hastamızı oy vermeleri için taşıdık. Her gün saat 24.00'e kadar görev yapan evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezinin yoğun çabaları ve tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımızın gayretleri ve işbirliği sayesinde hastalarımızın oy kullanma süreçleri başarıyla tamamlandı." açıklamasında bulundu.



Düşük tehlikesi olan kadın ambulansla taşınarak oyunu kullandı



Bu çerçevede Serik Devlet Hastanesinde erken doğum riski nedeniyle yatan Fatma Tosun, 112 Acil yardım ekiplerinin yardımıyla ambulansla oy kullanacağı Aksu Yurtpınar İlköğretim Okuluna taşındı.



Tosun, oyunu kullandıktan sonra tekrar hastaneye getirildi.