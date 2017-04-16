Türkiye Sandık Başında

Başkentin ilçe belediye başkanları, anayasa değişikliği halk oylaması için sandık başına giderek oylarını kullandı.



Eşi Azize Yaşar ile birlikte Demetevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 1123 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yaşar, "Artık söz de karar da milletindir." değerlendirmesinde bulundu.



Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de ailesiyle, Özdemir Gürocak İlkokulu'nda oy kullandı. Tiryaki, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün söz de karar da milletindir. Türk halkının en doğru kararı vereceğine canıgönülden inanıyorum. Allah'ın izniyle 17 Nisan'da yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız. İnşallah her şey çok daha güzel olacak." şeklinde konuştu.



Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise Şafaktepe İlkokulunda kurulan 1233'nolu sandıkta eşi ve çocukları ile oyunu kullandı. Akgül, "Öncelikle vatandaşlarımızın demokrasi şöleninde huzurlu ve güvenli bir ortamda oy kullanması en önemli unsur. Çıkacak sonuç milletin vermiş olduğu karardır ve başımızın tacıdır. Aynı şekilde sandıktan çıkacak sonuca herkesin saygı göstereceğine eminim. Milletimizin iradesi sandıklara yansıyacaktır." dedi.



Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna da oyunu Sincan Türkoğlu İlkokulunda kullandı. Eşi ile birlikte sabah saatlerinde sandık başına gelen Başkan Tuna, oy verdikten sonra vatandaşlarla sohbet etti. Sandıktan daha güçlü bir Türkiye çıkmasını temenni ettiğini ifade eden Tuna, "Milletimiz her şeyin en doğrusunu bilir, onun vereceği karar en doğrusudur." değerlendirmesinde bulundu.