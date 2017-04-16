Türkiye Sandık Başında

İslahiye ilçesinde 116 yaşındaki Ayşe Uskar, oyunu kullandı.



İslahiye Atatürk Mahallesi'nde oğluyla yaşayan 9 çocuk, 46 torun ve 60 torun çocuğu bulunan 116 yaşındaki Ayşe Uskar, oğlu Mustafa ve gelini Hatice ile aynı mahallede bulunan Atatürk İlkokulu'na gelerek 1012 nolu sandıkta oyunu kulandı.



Mustafa Uskar, babası İsmail Uskar'ın Kuvayi Milliye'den olduğunu, annesinin cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar hiç aksatmadan oyunu kullandığını, yaylalarda olduğu zaman dahi deve sırtında kasabaya inerek oyunu kullandığını söyledi.



Öte yandan yaşlılığa bağlı olarak hasta olan ve yürüme zorluğu çeken 83 yaşındaki Meryem Sönmez, ambulansla oy kullanacağı sandığın bulunduğu Atatürk İlkokuluna götürüldü. Kalkamayacak durumda olan Meryem Sönmez'in ambulans içinde oy kullanmasına izin verildi.



Kimliği ve seçmen kağıdı kontrol edilen Sönmez, görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı.



Yetkililerden alınan bilgiye göre İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi gören ve evde bakım hizmeti alan 37 hastaya hizmet verilerek oy vermeleri sağlandığı öğrenildi.