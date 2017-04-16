Türkiye Sandık Başında

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi gören ya da evlerinde yatalak olan hastalar, Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımıyla oy kullandı.



Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, oy kullanmak isteyen hasta ve hasta yakınlarını hasta nakil araçları ve ambulanslarla seçim merkezlerine taşıdı.



Sedye ve tekerlekli sandalye üzerinde oy kullanacakları sandıklara kadar taşınan hastalar, oy kullandıktan sonra yine doktor ve hemşire gözetiminde hastane ve evlerine götürüldü.



Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Yaşar Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin geleceği için önemli bir güne tanıklık ettiklerini belirterek, şunları söyledi:



"Her kesin oy kullanma hakkı var. Biz kendi oyumuzu kullandık, fakat evinde yatalak olan hastalar ile hastanede yatan hastalar ve ameliyat olmuş hastalar için oy kullanabilme zorluğu var. Biz bu zorluğu aşabilmek için oy kullanmasında sağlık açısından bir engel olmadığını belirlediğimiz hastaları, kendi istekleri doğrultusunda oy kullanacakları yerlere götürdük. Şu ana kadar 20 civarında hastamızın talebi doğrultusunda oylarını kullanabilmeleri için oy kullanacakları yerlere götürüp getirildi. Aynı zamanda hasta yakınları ve personellerimiz için de alternatifler sunduk. Bugün mesaisi olup çalışan personellerimiz için de, oy kullanacakları saatlerde yerlerine diğer personellerimizi görevlendirerek onların oy kullanmaya gidip gelmelerini sağladık."